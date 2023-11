Jermall Charlo pide una oportunidad a Canelo Álvarez tras regreso exitoso al ring: “Escógeme a mí”

Jermall Charlo, campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), regresó con éxito al ring tras vencer a José Benavídez Jr. por decisión unánime en la arena del casino-hotel Mandalay Bay en Las Vegas y pidió a Saúl ‘Canelo’ Álvarez la oportunidad de enfretarlo.

En la conferencia de prensa posterior a su pelea, Charlo le aseguró a Canelo Álvarez que se enfrentará a alguien totalmente diferente que su hermano Jermell, a quien venció por amplia decisión unánime en septiembre, porque siente que este es su momento de brillar.

“(Canelo) escógeme a mí. Sé que van a decir que ya peleó con mi hermano gemelo (Jermell), pero yo seré un gemelo totalmente diferente cuando me enfrente. No estoy criticando nada de lo que hizo mi hermano, se atrevió a querer ser grande, subió dos divisiones para pelear con Canelo. Técnicamente, ese era mi momento para brillar, pero yo no me habría sentido tan bien de subir a pelear esa noche, como me sentí hoy”, dijo.

Jermall Charlo dominó por completo a un valiente José Benavídez Jr. durante 10 rounds. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

Para el enfrentamiento con José Benavídez Jr., donde su título no estaba en juego, Jermall Charlo no dio el peso pactado de 163 libras y llegó con 3.4 libras más, pero aún así el duelo se mantuvo. Después de sonar la campana, el gemelo de Jermell mantuvo a raya con sus combinaciones a un valiente mexoamericano, que no pudo contrarrestar el poderío del estadounidense que fue abucheado por el público. Los jueces al final anotaron 98-92, 99-91 y 100-90 a favor del campeón.

Jermall Charlo regresó de una inactividad prolongada de más de dos años por problemas de salud mental. Durante ese tiempo, el CMB lo apoyó en todo el proceso y lo mantuvo como campeón a pesar de las críticas. Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, declaró que su futuro dependía de lo que ocurriera en esta pelea frente al mexoamericano. Tras la victoria, al estadounidense podrían abrírsele varias puertas en 168 libras si no se da la pelea con Canelo Álvarez o volver al peso mediano.

Cabe destacar que, según Salvador Rodríguez de ESPN, Canelo Álvarez quiere a Jaime Munguía, retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), para su pelea primera pelea el cinco de mayo en el 2024, mientras que Benavídez podría ser el siguiente en septiembre. Por ello, Charlo deberá esperar a ver qué decide el tapatío.

Canelo Alvarez tiene varias opciones para su regreso el cinco de mayo, pero Jaime Munguía parece ser el favorito. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Jermall Charlo, de 33 años, volvió a la acción desde su última pelea en junio de 2021, cuando derrotó a Juan Macías Montiel, y tuvo éxito en el cuadrilátero. El campeón estadounidense de peso mediano del CMB cuenta con marca invicta en el deporte luego de 33 peleas con 22 nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

