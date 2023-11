Jermall Charlo dispuesto a pelear con Canelo Álvarez el cinco de mayo: “La puerta todavía está abierta”

Jermall Charlo, campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), expresó que está dispuesto a pelear con Saúl ‘Canelo’ Álvarez el cinco de mayo después de enfrentar a José Benavídez Jr. este sábado 25 de noviembre en Las Vegas.

En la conferencia de prensa final de su pelea con Benavídez Jr., Charlo indicó que tiene las puertas abiertas para pelear en las 168 libras con Canelo Álvarez, pero que hasta ahora no ha tenido conversaciones con el equipo del mexicano para el posible duelo.

“Estoy dispuesto a luchar contra Caleb Plant. Yo también estoy dispuesto a pelear con Canelo. En 168, la puerta todavía está abierta de par en par para mí. Originalmente, iba a pelear con Canelo. Recibí la oferta, recibí la llamada, pero era algo de lo que mi hermano había hablado”, dijo.

Canelo Álvarez subirá al ring nuevamente el cinco de mayo y Jermall Charlo podría ser una opción. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“En ese momento, no estaba mentalmente listo ni preparado para siquiera hacer mi transición de regreso al boxeo. Entonces, ¿por qué no dejar que mi hermano aproveche el momento? Y eso es exactamente lo que hizo. No me han dicho nada más aparte de eso. Espero que lo tengamos (a Canelo) el Cinco de Mayo. Me veo bien en esta pelea (contra José Benavídez Jr.), y ustedes presionan la acción. Los medios y ustedes avalan que yo pelearé esa pelea (contra Canelo)”, agregó.

Cabe destacar que Jermall Charlo regresa de una inactividad prolongada de más de dos años por problemas de salud mental. Durante ese tiempo, el CMB lo apoyó en todo el proceso y lo mantuvo como campeón a pesar de las críticas. Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, declaró que su futuro dependerá de lo que ocurra en esta pelea frente a José Benavídez Jr. Por ello, la pelea con el mexicano podría no suceder si cae derrotado ante el hermano del Mosntruo Mexicano.

El estadounidense cuenta con una racha de siete victorias desde que ascendió al peso mediano y se convirtió en campeón del CMB. Ahora, el gemelo de Jermell Charlo quiere vencer a Benavídez Jr. para demostrar que sigue siendo el mismo y ver si consigue una oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez, monarca indiscutido de las 168 libras.

José Benavídez Jr. quiere vencer a Jermall Charlo y arruinar sus planes con Canelo Álvarez. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing.

Jermall Charlo, de 33 años, no ve acción desde junio de 2021 cuando derrotó a Juan Macías Montiel por problemas de salud mental. El campeón estadounidense de peso mediano del CMB cuenta con marca invicta en el deporte luego de 32 peleas con 22 nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Sigue leyendo:

· Jermall Charlo asegura que le dará una paliza a José Benavídez Jr.: “Voy a dejarte boquiabierto”

· José Benavídez Jr. ataca y se burla del estado mental de Jermall Charlo: “No salgas con esas excusas”

· Demetrius Andrade piensa que Jermall Charlo debería noquear sin problemas a José Benavídez Jr.