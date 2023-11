José Benavídez Jr. ataca y se burla del estado mental de Jermall Charlo: “No salgas con esas excusas”

José Benavídez Jr. atacó a Jermall Charlo, campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y a quien enfrentará el 25 de noviembre en Las Vegas, por usar sus problemas de salud mental como una excusa para su largo tiempo de inactividad sobre el ring.

En la conferencia de prensa virtual previa a la pelea, Benavídez Jr. se burló del estado errático de Charlo al responder las preguntas de Brian Custer y afirmó que él también ha pasado por cosas fuertes en su vida y aún sigue peleando sin poner excusas.

“¿Alguien le puede dar su medicina? Porque se ve un poco confundido, un poco loquito. No voy a hablar mucho. Ustedes saben que este tipo (Jermall Charlo) puede hablar y decir todo tipo de mentiras, jugar con sus pequeños temas de salud mental. Si ese fuera el caso, a mí me dispararon. El médico me dijo que nunca iba a volver a caminar, y aquí estoy peleando, así que no juegues con esas excusas de mentira”, dijo.

Jermall Charlo volverá al ring después de más de dos años alejado del cuadrilátero. Foto: Emilee Chinn/Getty Images.

“Solo no traigas tus enfermedades mentales (al tema). No traigas esa mier** de mentiras. No salgas con esas excusas. Sacas excusas como una niña chiquita. Cállate ya. A mí me dispararon un balazo y sigo peleando. No estoy poniendo excusas mentales. Tú sales con tus cosas de que ‘ay, no me siento bien, mi mente no está en el lugar adecuado’. Cállate ya, lunático”, agregó.

Ante el ataque de José Benavídez Jr. en la conferencia virtual, Jermall Charlo aseguró que no está poniendo sus problemas de salud mental como excusa y que aprendió a lidiar con ellos.

“Tú no te preocupes de mis enfermedades mentales. No estoy sacando eso como excusa. No lo hago. Yo aprendí a lidiar con mis cosas. Aprendí a lidiar con mis cosas. Pero tú ya no puedes caminar por esa misma calle, en la que te balacearon, porque te volverían a tirotear. Ya no puedes caminar por ahí”, dijo Charlo.

Cabe destacar que Jermall Charlo regresa de una inactividad prolongada de más de dos años por problemas de salud mental y cuenta con una racha de siete victorias desde que ascendió al peso mediano y se convirtió en campeón del CMB. Ahora, el gemelo de Jermell quiere vencer a Benavídez Jr. para ver si consigue una oportunidad de enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

José Benavídez Jr. quiere sorprender al mundo del boxeo con una victoria sobre Jermall Charlo. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

En cambio, José Benavídez Jr. es un contendiente veterano que debutó en las 160 libras en agosto de este año cuando noqueó a Sladan Janjanin en el quinto asalto de la pelea y ahora tendrá la oportunidad que tanto ha esperado frente a Charlo. Aunque el cinturón no estará en disputa, el hermano del Monstruo Mexicano quiere demostrar de lo que está hecho derrotando al campeón.

La pelea entre José Benavídez Jr. y Jermall Charlo será el evento coestelar de la noche, ya que David Benavídez y Demetrius Andrade serán los encargados de protagonizar la cartelera que se llevará a cabo en el Michelob ULTRA Arena ubicado en el Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas.

Jermall Charlo, de 33 años, no ve acción desde junio de 2021 cuando derrotó a Juan Macías Montiel por problemas de salud mental. El campeón de peso mediano del CMB cuenta con marca invicta en el deporte luego de 32 peleas con 22 nocauts. Por su parte, José Benavídez Jr. tiene récord de 28 triunfos (19 por la vía rápida), dos reveses y un empate.

