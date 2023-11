Jermall Charlo regresa al ring para enfrentar a José Benavídez Jr. el 25 de noviembre en Las Vegas

Jermall Charlo, campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), regresará al ring tras dos años sin ver acción para enfrentar a José Benavídez Jr. en una pelea donde no estará en juego el título el 25 de noviembre en el Michelob ULTRA Arena ubicado en el Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas.

En el evento, que estará encabezado por el duelo entre David Benavídez y Demetrius Andrade, Charlo buscará demostrar por qué él es el mejor del mundo en el peso mediano ante un José Benavídez Jr. sumamente motivado.

Jermall Charlo regresa de una inactividad prolongada de más de dos años por problemas de salud mental y cuenta con el cinturón desde el 2019 gracias a una racha de siete victorias sobre desde que ascendió al peso mediano. Ahora, el campeón quiere vencer a Benavídez Jr. para ver si consigue una oportunidad de enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Jermall Charlo subió al ring por última vez ante Juan Macias Montiel en 2021. Foto: Carmen Mandato/Getty Images.

“Ha sido un largo camino hasta aquí, pero solamente sobreviven los más fuertes, y yo soy distinto. Ya quiero que llegue la hora de recordarles a todos que por algo Jermall Charlo es un campeón mundial invicto y uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad. Este es el próximo capítulo de mi vida y será el mejor de todos. Quiero que todos mis fans sintonicen la pelea del 25 de noviembre, ya que voy a iluminar a Las Vegas”, dijo.

En cambio, José Benavídez Jr. es un contendiente veterano que debutó en las 160 libras en agosto de este año cuando noqueó a Sladan Janjanin en el quinto asalto de la pelea y ahora tendrá la oportunidad que tanto ha esperado frente a Charlo. Aunque el cinturón no estará en disputa, el hermano del Monstruo Mexicano quiere acabar con el campeón y mostrar de lo que está hecho.

“Vengo trabajando duro, y me siento fuerte y listo para acabar con (Charlo). Vengo queriendo enfrentar a Charlo hace rato, y saldré a demostrarle quién soy yo. No vine a hablar, no necesito decir nada. Yo dejaré que mis puños hablen por mí dentro del cuadrilátero el 25 de noviembre”, expresó.

Jose Benavídez Jr. estará en la misma cartelera que su hermano David Benavídez. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Jermall Charlo, de 33 años, no ve acción desde junio de 2021 cuando derrotó a Juan Macías Montiel por problemas de salud mental. El campeón de peso mediano del CMB cuenta con marca invicta en el deporte luego de 32 peleas con 22 nocauts. Por su parte, José Benavídez Jr. tiene récord de 28 triunfos (19 por la vía rápida), dos reveses y un empate.

