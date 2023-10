David Benavídez buscará su boleto para Canelo Álvarez vía un duelo de invictos con Demetrius Andrade

La pelea anunciada oficialmente el jueves entre David Benavídez y Demetrius Andrade, programada para el 25 de noviembre en Las Vegas, ya es de por sí atractiva al estar frente a frente dos excampeones del mundo que no conocen la derrota en el boxeo profesional.

Pero el duelo en las 168 libras se torna aún más interesante porque el que salga vencedor seguramente tendrá la oportunidad de enfrentarse al campeón indiscutible Canelo Álvarez, un hombre al que ambos peleadores han estado buscando de manera persistente y que hace dos semanas retuvo sus campeonatos de la división.

Como máxima figura del boxeo actual, Saúl Álvarez es quien decide con quién pelear, y ante los retos de Benavídez y Andrade -igual que de otros- Canelo ha indicado en el pasado que primero se enfrenten entre ellos y que el mejor entonces sea quien lo rete. Esa idea cobra legítima forma con el duelo Benavídez-Andrade.

Stephen Espinoza, el hombre fuerte de Showtime, la cadena de televisión que transmitirá el pleito vía PPV y que es la misma con la que está trabajando Canelo Álvarez, explicó la situación, aclarando que la súper estrella mexicana será quien decida.

“Peleas como esta hacen más grandes las peleas de Canelo, porque si alguien sale adelante de esta clase de pelea, se crea una oportunidad para una pelea con Canelo”, dijo Espinoza.

“Lo que me gusta acerca de estos peleadores es que no están sentados en sus casas esperando una llamada, esperando a sacarse la lotería de Canelo; ellos salen y presentan sus casos, y pase lo que pase, quien gane va a tener un muy buen argumento de que será el peleador con mayores méritos para enfrentar a Canelo Álvarez”.

Cara a cara de David Benavídez (izq.) y Demetrius Andrade en Los Ángeles. /Foto: Esther Lin/Showtime Crédito: Esther Lin/Showtime | Cortesía

Ofensa para Canelo le salió del corazón a Demetrius Andrade

David Benavídez, que es campeón interino de peso supermediano del CMB, dijo en la conferencia realizada en Los Ángeles que no está pensando en Canelo, sino en Andrade, por ser su rival en turno. El ascendente noqueador mexicoamericano de 26 años que tiene récord de 27-0 (23 KOs) afirmó que será la pelea “más grande” de su carrera.

Demetrius Andrade, que a los 35 años presenta foja de 32-0 (19 KOs), no se quedó con las ganas de decirle algo a Canelo, quien no fue muy amable con él luego de una pelea del mexicano en 2021, corriéndolo de su conferencia de prensa cuando Andrade se acercaba a retarlo.

“F–k Canelo”, interrumpió el originario de Rhode Island cuando Benavídez mencionaba el nombre del tapatío. “Este es el Super Bowl de las 168 libras. Esta es la pelea más grande que se puede hacer: David Benavídez vs. Demetrius Andrade, los dos peleadores evadidos que no han peleado contra el mejor porque el mejor no los quiere enfrentar”.

Al referirse a su oponente del 25 de noviembre, Benavídez aprobó la predicción de su padre, José, de que noqueará en el round 8 o 9.

“Creo que es un peleador muy bueno, muy técnico, Pero yo creo que en el nivel en el que estoy, ahorita yo estoy muy fuerte, muy rápido y más joven que él. Creo que yo lo voy a lastimar en esta pelea”, estimó el llamado “Monstruo Mexicano”, quien de todas maneras respeta la buena defensa de Andrade, quien además es zurdo y que ha sido campeón mundial en peso superwelter y mediano.

David Benavídez expresa hambre por pelea con Canelo

Benavídez indicó que ya lleva cinco semanas entrenando y que para cuando se acabe el campamento habrá tenido alrededor de tres meses de entrenamiento, trabajando con el preparador físico Memo Heredia.

“Ya llegué a los 11 rounds con tres sparrings diferentes, estamos trabajando durísimo para esa pelea, ya sé que es una pelea bien difícil”, apuntó.

Y aunque es Andrade quien le ocupa por ahora, Benavídez no rehuye para nada el tema de esa posible megapelea de la que muchos aficionados y analistas hablan entre él y Canelo Álvarez, la cual parece estar cada vez más cerca.

“Canelo se sale con la suya contra rivales más pequeños, pero yo soy grande, soy joven y tiro muchas combinaciones… La quiero, tengo hambre de esa pelea”, comentó el originario de Phoenix. “Quiero ser el mejor peleador de esta división, yo creo que para ser eso yo tengo que ganarle a todos los mejores de la división. Andrade es un peleador muy bueno”.

Espinoza, el poderoso ejecutivo de Showtime, ofreció una buena radiografía de lo que espera en la pelea de noviembre a efectuarse en la Arena Michelob Ultra del Mandalay Bay de Las Vegas.

“No hay otro peleador en el boxeo como David Benavídez”, aseguró Espinoza. “Es un peleador grande que pelea como pequeño. O sea, si ustedes ven a peleadores de divisiones chicas que lanzan muchos golpes, David Benavídez hace eso, pero él mide 6-3 pies y pesa 168 libras“.

Y agregó: “Tienes una fuerza imparable contra un objeto inamovible que es Demetrius Andrade… Cuando tienes una fuerza imparable y un objeto inamovible, alguien tiene que ceder”.

