Jermell Charlo admite que sintió la diferencia de peso y lamenta derrota ante Canelo Álvarez: “Podría haber hecho mucho más”

Jermell Charlo admitió que sintió la diferencia de peso tras saltar de 154 a 168 libras y lamentó la derrota por decisión unánime ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez el pasado sábado en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Charlo expresó que sintió que no era el mismo y que pudo haber sido más agresivo frente a Canelo Álvarez, pero no quiso poner excusas porque su decisión de subir 14 libras la tomó para intentar hacer historia. El estadounidense aseguró que volverá a 154 libras y que quiere que Terence Crawford sea el siguiente.

“Simplemente sentí que no era yo mismo. No quiero poner excusas. Es lo que es. Me llevo mis golpes y saldré adelante. Esto es boxeo. A veces ganas y a veces pierdes. Realmente pude sentir la diferencia en el peso. Salté 14 libras. Soy indiscutido en mi división. Me atreví a ser grande, pero a veces te quedas corto. Simplemente, tienes que seguir empujando. Mi camino no se detiene aquí”, dijo.

Canelo Álvarez venció a Jermell Charlo en un duelo de campeones indiscutidos. Foro: Sarah Stier/Getty Images.

“Podría haber sido más agresivo. Podría haber hecho mucho más. Posiblemente volveré a las 154 y escucharé a mis entrenadores sobre lo que haré a continuación”, declaró. “Pelearé con quien sea que tenga que pelear. Estoy listo para lo que sea. Quiero pelear con Terence Crawford. Podría pelear con Terence Crawford en mi división. Sé que está ocupado. Dejemos que pelee con Errol Spence, o lo que sea que vaya a hacer y que resuelva eso. Estaré esperando”.

Cabe destacar que Jermell Charlo subió dos categorías de peso porque quería convertirse en doble campeón indiscutido -al igual que Crawford y Claressa Shields- y para ser el tercer boxeador en vencer a Canelo’ Álvarez, pero fue derrotado fácilmente por el mexicano quien lo dominó de principio a fin y le demostró sus habilidades al estadounidense sobre el ring.

Jermell Charlo, de 33 años, perdió el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras su pelea con Canelo Álvarez y dejó de ser indiscutido en las 154 libras. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, dos reveses y un empate.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y sigue aumentando su legado. El boxeador tapatío tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Sigue leyendo:

· Hablaba como león y fue un lindo gatito: Canelo Álvarez exhibe a Jermell Charlo sin siquiera utilizar el banquillo de la esquina

· “A este Canelo no le gana nadie”, la afirmación de Canelo Álvarez tras la superlativa victoria ante Jermell Charlo

· Mensaje del Canelo Álvarez a los mexicanos: “Todo se puede en la vida, venir de nada y llegar donde estoy es un orgullo para mí”