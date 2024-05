Mexicano Pedro Guevara expresa molestia ante comentarios de Andrew Moloney tras derrotarlo

Pedro Guevara, campeón interino de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), expresó su molestia ante los comentarios del ahora retirado Andrew Moloney tras derrotarlo por decisión dividida la en la cartelera que protagonizó Vasyl Lomachenko y George Kambosos el RAC Arena de Perth, Australia.

En los Martes de Café, Guevara expresó que no le gustó la reacción y las cosas negativas que dijo Moloney después del duelo, pero dejó claro que ganó limpiamente y que si el australiano quiere puede darle la revancha de inmediato.

“Aunque no me gustó su reacción porque me enteré que me llamó corrupto por ser mexicano y para nada. Soy orgulloso de ser mexicano y demostré que tengo unos pantalones enormes para haberle ganado. Al final de cuentas él hizo sus comentarios. Dijo cosas negativas, las cuales no me gustaron, honestamente me molestaron”, dijo.

Andrew Moloney anunció su retiro del deporte tras perder la oportunidad de coronarse campeón frente a Pedro Guevara. Foto: John Locher/AP.

“Yo no tengo ningún problema, si para él fue dudosa la decisión yo no tengo ningún problema en volver a enfrentarlo. Me gustaría que en América, ya sea en México o porque no probar en Estados Unidos, me encantaría pelear ahí en Estados Unidos. Además de que fue una función que realizó su promotora y en su casa, el vencedor fue el mexicano. Yo sabía que no tenía para ganarme, fueron unos tres o cuatro rounds para poder acomodarme a su estilo, pero finalmente se logró. Él estaba prácticamente corriendo, me logró conectar al final de la pelea, pero para mí salió muy apretada la decisión, sin embargo, lo positivo es que fue una decisión a favor”, agregó en otra entrevista vía Zoom.

En la pelea del pasado sábado Andrew Moloney comenzó controlando los primeros asaltos, pero el mexicano Pedro Guevara a partir del quinto round ganó confianza en el ring y contraatacó con una ráfaga de ataques al cuerpo que fueron mermando al australiano, quien afirmó que peleó con bíceps desgarrado.

Al final dos jueces puntuaron la pelea 115-113 a favor de Guevara, mientras que el tercero dio como ganador a Moloney en las tarjetas con 116-113, dándole la victoria al mexicano por decisión dividida para quedarse con el cinturón interino del CMB.

En la entrevista sobre el ring después de la pelea, Andrew Moloney no estuvo de acuerdo con el resultado y calificó al deporte como corrupto, ya que cree que hizo lo suficiente en los 10 asaltos de la pelea para llevarse la victoria ante el mexicano, pero los jueces no lo vieron así.

Pedro Guevara, de 34 años, se coronó como monarca de peso supermosca del CMB. El mexicano tiene récord de 42 triunfos (22 por la vía rápida), cuatro reveses y un empate.

Por su parte, Andrew Moloney, de 33 años, fue excampeón de peso supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y anunció su retiro este fin de semana. El peleador australiano dejó marca de 26 victorias (16 por la vía del nocaut) y 4 derrotas en su carrera como profesional.

