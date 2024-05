Andrew Moloney anuncia retiro tras polémica derrota con el mexicano Pedro Guevara: “Estoy fuera”

Andrew Moloney anunció su retiro del deporte luego de su polémica derrota con el mexicano Pedro Guevara, quien ganó el título interino de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la cartelera que protagonizó Vasyl Lomachenko y George Kambosos en el RAC Arena de Perth, Australia.

En la entrevista sobre el ring después de la pelea, Moloney expresó su molestia con el resultado y calificó al deporte como corrupto, ya que cree que hizo lo suficiente en los 10 asaltos de la pelea para llevarse la victoria ante Guevara, pero los jueces no lo vieron así.

“Ya terminé con este deporte. Eso es lo último que verán de mí. Quiero agradecerle a todos mis patrocinadores. Estoy retirado, estoy fuera. Los amo a todos, pero lo siento. A la mi**da con esto. (…) Honestamente, debo decir que sigo sorprendido. Ya he estado en esta situación antes, de todas formas. Este deporte es corrupto, como cualquier otra cosa. Pensé que había ganado 10 asaltos. Debí haberme ido a casa con ese cinturón. Entregué mi vida a este deporte por 20 años, y volvieron a estafarme”, dijo.

“Es la segunda vez que me estafan por un título mundial. Ya está, basta. Terminé con este deporte porque es así, corrupto, y no puedo hacer nada más de lo que ya hago para cambiarlo, así que ya estoy fuera”, aseguró.

En la pelea Andrew Moloney comenzó controlando los primeros asaltos, pero el mexicano Pedro Guevara a partir del quinto round ganó confianza en el ring y contraatacó con una ráfaga de ataques al cuerpo que fueron mermando al australiano, quien afirmó que peleó con bíceps desgarrado.

Al final dos jueces puntuaron la pelea 115-113 a favor de Guevara, mientras que el tercero dio como ganador a Moloney en las tarjetas con 116-113, dándole la victoria al mexicano por decisión dividida para quedarse con el cinturón interino del CMB.

“Me sentí en control total, e hice lo que tenía que hacer esta noche para conseguir la victoria. No quiero poner excusas, pero entré en esta pelea con un bíceps desgarrado, así que no podía lanzar el gancho de izquierda a menos que fuera necesario. No sentí que necesitaba lanzarlo porque tenía el control total”, dijo Maloney sobre la pelea.

Antes de que el australiano anunciara su retiro, el nuevo campeón mexicano de peso supermosca había declarado que estaba dispuesto a darle la revancha.

Andrew Moloney, de 33 años, fue excampeón de peso supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y anunció su retiro este fin de semana. El peleador australiano dejó marca de 26 victorias (16 por la vía del nocaut) y 4 derrotas en su carrera como profesional.

Por su parte, Pedro Guevara, de 34 años, se coronó como monarca de peso supermosca del CMB. El mexicano tiene récord de 42 triunfos (22 por la vía rápida), cuatro reveses y un empate.

