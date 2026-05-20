Derrota de los trabajadores de LAX y hoteles: frenan salario de $30 por hora

“Decepcionada” fue la palabra con la que Lorena Barrera calificó el voto de los miembros del Ayuntamiento de Los Ángeles sobre la ordenanza para ajustar las tasas salariales que los trabajadores ya habían obtenido con el llamado “Salario Olímpico”, y a quienes acusaron de ceder frente al “chantaje” de las compañías corporativas en detrimento de los empleados del aeropuerto (LAX) y trabajadores hoteleros.

“Ellos tendrían que haberse enfocado más en los trabajadores, en todo lo que estamos pagando día a día y vivimos en medio de una crisis económica”, dijo la señora Barrera, originaria de Aguascalientes, México. Ella ha trabajado por ocho años para la compañía Flying Foods de LAX.

“¿Cómo voy a pagar la renta de 2,200 mensuales, aparte de que me aumentaron otros $200 en los últimos meses?”, preguntó Barrera, quien vive en Inglewood.

Su hija, Natalia De Luna, quien estudia en Cal State Northridge regresará a vivir a casa porque no podrá pagar por el dormitorio en el campus universitario. “Ellos [los concejales] velaron más por los intereses de los ricos”, se quejó. “En su conciencia quedará a quién representan”.

Según el plan revisado, el salario mínimo aumentará ahora a 25 dólares a partir del 1 de julio; $25.50 en 2027; $28.50 en 2028: $29.50 en 2029, y a partir del 1 de enero de 2030 la tasa salarial para un empleado no será inferior a $30.00 por hora.

Los votos a favor de la revisión salarial los emitieron los concejales Tracy Park, Marqueece Harris-Dawson, Bob Blumenfield, Heather Hutt, John Lee, Tim McCosker, Adrin Nazarian, Imelda Padilla, Curren Price, Mónica Rodríguez y Katy Yaroslavski. Hace una semana, los concejales Price y Yaroslavsky habían votado en contra del plan. Este martes cambiaron de parecer.

De hecho, Price comentó que a pocos días del Mundial de Futbol 2026 “no se debería exigir a los trabajadores del sector hotelero y turístico que asuman las crecientes exigencias vinculadas a los grandes eventos internacionales mientras se retrasan los aumentos salariales prometidos en la ordenanza original, especialmente dado que muchas familias trabajadoras continúan luchando contra el creciente costo de la vida”.

En oposición a la ordenanza estuvieron concejales progresistas: Eunisses Hernández, Ysabel Jurado, Nithya Raman y Hugo Soto Martinez.

Pizarra que muestra la votación de los concejales de Los Ángeles. Once votaron a favor de retrasar la implementación del llamado “Salario Olímpico”. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Decepción con las corporaciones

Los promotores de una iniciativa electoral cuyo objetivo era eliminar el impuesto empresarial de la ciudad -valorado en más de 800 millones de dólares- iniciaron los trámites para retirar la propuesta después de que los funcionarios electos de Los Ángeles negociaran un acuerdo entre el sector empresarial y el laboral para implementar de forma escalonada aumentos salariales para ciertos trabajadores de hoteles y aeropuertos.

“Estoy decepcionada con las corporaciones que han forzado esta situación y han amenazado a la ciudad diciendo que van a poner algo en la boleta [electoral] que va a destruir el presupuesto de toda la ciudad”, declaró la concejal Hernández a La Opinión. “Y, si eso pasara, van a reducir los servicios de la ciudad a cero. Eso es por lo que estoy decepcionada. Ahí es donde estoy enojada”.

Hernández también mencionó que los concejales votaron por priorizar las ganancias por encima de la gente, “lo que les dejará marcado en su conciencia”.

La disputa salarial de empleados de LAX y de hoteles comenzó cuando un grupo empresarial, respaldado por Delta y United Airlines, lanzó un referéndum para revocar el aumento salarial. Ese intento fracasó al no lograr reunir las firmas suficientes.

El sindicato Unite Here Local 11, que representa a casi 2,000 empleados de LAX y de hoteles, respondió con su propio enfoque de medidas electorales, que incluían el aumento del salario mínimo en toda la ciudad y la exigencia de que los angelinos votaran sobre la construcción de nuevos hoteles y complejos para eventos.

A partir de ese instante, los intereses empresariales presentaron su propia medida electoral para derogar el impuesto municipal a las empresas, con la excepción de los negocios del sector del

cannabis. Dicha medida reunió los votos suficientes para ser incluida en la boleta electoral. De haberse sometido a votación, Los Ángeles hubiera perdido más de $800 millones.

Los promotores de la iniciativa comenzaron a retirar la propuesta tras negociar el acuerdo de implementar el “Salario Olímpico” de forma escalonada para los trabajadores de aeropuertos y del sector hotelero representados por los sindicatos SEIU 721, SEIU-USSWW y Unite Here Local 11. Se prevé que el borrador de la ordenanza regresará ante los miembros del Concejo para una segunda y última votación el próximo martes.

Eloísa Galindo llegó a la sesión con una canasta de productos básicos y preguntó a los concejales si conocían el precio de los alimentos. No obtuvo respuesta. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Tácticas de intimidación”

Trabajadores que acudieron a la sala del Ayuntamiento y que pidieron no ser identificados calificaron de “chantaje” la presión de las aerolíneas y representantes de la industria del turismo en Los Ángeles.

“El chantaje fue puesto por las corporaciones y nunca tuvo que ser así. Ellos están enojados porque hemos decidido luchar para subir los sueldos a los trabajadores que tienen los sueldos más bajos en la ciudad”, indicó la concejal Hernández.

“Nuestros trabajadores de hoteles, de restaurantes, del aeropuerto y todos merecen la oportunidad no solamente de trabajar en la ciudad”, añadió. “Por eso estamos luchando para que tengan buenos ingresos”.

El concejal Hugo Soto-Martínez expresó su “frustración por las tácticas de intimidación y presión de las corporaciones” sobre el concejo municipal.

“Me siento frustrado, debatimos por dos años [el salario olímpico]”, manifestó el concejal del Distrito 13 a La Opinión. “Aunque hemos crecido mucho como un movimiento y hemos logrado mucho, siempre va a haber situaciones donde las corporaciones usan sus armas y sus tácticas cochinas para intimidar y presionar al concejo municipal”.

“Y, en vez de pelear en contra de esas tácticas, en vez de estar al lado de la clase trabajadora, [sus homólogos concejales] deciden tratar de llegar a un compromiso. Esto fue la amenaza de destruir totalmente la ciudad”.

En salón del Concejo Municipal John E. Ferraro de Los Ángeles, nuevamente se escucharon numerosos testimonios de trabajadores que pretendieron convencer con sus testimonios a los políticos.

Eloísa Galindo, cuyo esposo trabaja en el aeropuerto, se presentó en la audiencia pública de comentarios con una canasta prácticamente vacía de verduras.

“¿Saben cuánto cuestan los chiles verdes? ¿Saben cuánto cuestan los jitomates? ¿Y las cebollas? ¿Y el arroz?”, preguntó la señora Galindo. No hubo respuesta para ella, por parte de ninguno de los miembros del ayuntamiento.

“La política actual favorece a los millonarios”, comentó Óscar Antonio, un empleado de origen salvadoreño de LAX. “Los concejales que votaron en contra estaban influenciados por las corporaciones y la industria del turismo. Eso es claro, porque vivimos en un país capitalista donde el dinero manda”.

Para Kurt Petersen, copresidente de Unite Here Local 11, la votación en el Concejo Municipal de Los Ángeles fue el resultado de “una total traición” a los trabajadores por parte de los 11 concejales que votaron por el ajuste de las tasas salariales.

“Es un mal día para los trabajadores. Sí, es una traición absoluta. La lección de hoy es que, si cedes ante el chantaje, les has demostrado que funciona; y ahora ya tienen un manual de actuación: cada vez que los trabajadores luchen por conseguir mejoras -y las obtengan-, la otra parte amenazará con hacer estallar la ciudad, y este mismo concejo les ha dicho que saldrán ganando si lo hacen”, subrayó.

Marqueece Harris-Dawson, presidente del Concejo de Los Ángeles, dijo que la decisión no fue una derrota de los trabajadores, sino una pausa. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Sigan luchando”: Harris Dawson

Marqueece Harris-Dawson, principal promotor de la modificación de la ordenanza sobre el salario mínimo para los trabajadores del sector turístico, ralentizando los aumentos salariales y los reembolsos de gastos médicos, consideró que a pesar de ello “Los Ángeles sigue siendo la ciudad con los trabajadores turísticos mejor remunerados y la única en la que éstos cuentan con seguro médico, independientemente de su afiliación sindical”.

Harris-Dawson, presidente del Concejo Municipal, consideró que la modificación se percibe más como una pausa que como un retroceso, ya que mantiene los avances logrados el año pasado.

El representante del Distrito 8 defendió su voto, argumentando la necesidad de evitar el despido de 8,000 trabajadores municipales.

Ante las acusaciones de los trabajadores de que fueron “chantajeados” por las corporaciones, su oficina indicó que las preguntas legales deberían ser abordadas por el abogado de la ciudad.

“Hemos modificado la ordenanza sobre el salario digno para los trabajadores del sector turístico en la ciudad de Los Ángeles. Lo que hace esta enmienda es ralentizar el ritmo al que se incrementarían sus salarios”, explicó. “También desacelera la tasa a la que se efectúan los reembolsos de sus gastos de atención médica”.

– ¿Se trata de una victoria para los trabajadores o de un retroceso?

“Es una pausa. Los trabajadores ya habían logrado la victoria cuando aprobamos la ordenanza hace un año; por lo tanto, esta medida supone una breve pausa, tras la cual el proceso retomará el rumbo que ellos consiguieron establecer el año pasado”, respondió Harris-Dawson.

– ¿Cuál es su mensaje para la gente trabajadora?

“Sigan luchando; sigan luchando por el bien de sus familias y de todos los trabajadores”.