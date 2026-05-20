Los Ángeles frena el salario mínimo de $30: quiénes son los trabajadores afectados

Los trabajadores de hoteles y del aeropuerto de Los Ángeles deberán esperar más de lo previsto para llegar a un salario mínimo de $30 por hora, si avanza el nuevo calendario aprobado inicialmente por el Concejo Municipal.

La medida, que había sido presentada como una forma de mejorar los ingresos de miles de empleados del sector turístico antes de los grandes eventos deportivos que recibirá la ciudad, quedó ahora en medio de una fuerte pulseada política y económica entre sindicatos, hoteles, aerolíneas y funcionarios locales.

El Concejo votó 9 a 6 a favor de modificar el plan original, que llevaba el salario mínimo a $30 por hora en 2028. Bajo el nuevo esquema, el aumento llegaría a $25 en 2027, $27.50 en 2028 y recién a $30 en 2030, según informó la oficina del concejal Curren Price.

El salario mínimo general en la ciudad de Los Ángeles es de $17.87 por hora. A partir del 1 de julio de 2026, la tarifa aumentará a $18.42) por hora para todos los empleadores. Crédito: Shutterstock

La decisión todavía no cierra el tema. Los Angeles Times reportó que el voto fue una aprobación inicial y que hará falta otra votación para formalizar el retraso. El presidente del Concejo, Marqueece Harris-Dawson, describió la medida como una especie de “marcador temporal” para permitir que continúen las negociaciones entre la ciudad, las empresas y los sindicatos.

A quiénes afecta el retraso del salario mínimo de $30

El cambio afecta principalmente a trabajadores de hoteles y empresas vinculadas al aeropuerto, dos sectores directamente relacionados con el turismo, los viajes y los grandes eventos que Los Ángeles espera recibir en los próximos años.

La ordenanza original había sido impulsada con un argumento claro: si la ciudad se prepara para recibir millones de visitantes por el Mundial 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028, los empleados que sostienen la actividad turística también debían beneficiarse de ese movimiento económico.

El plan aprobado en 2025 establecía una suba progresiva: $22.50 por hora en julio de 2025, $25 en julio de 2026 y $30 en julio de 2028, además de incorporar un crédito de salud para trabajadores hoteleros desde julio de 2026.

Con la modificación que ahora discute el Concejo, el salto a $30 se correría dos años más, hasta 2030. Para los trabajadores, eso implica una pérdida concreta de expectativa salarial en un período en el que el costo de vida en Los Ángeles sigue siendo uno de los más altos del país.

Por qué Los Ángeles quiere frenar el aumento

El retraso no surge solo por una discusión laboral. La decisión aparece atada a una amenaza fiscal mucho más amplia.

Una coalición de aerolíneas y grupos hoteleros consiguió suficientes firmas para llevar a la boleta electoral de noviembre una medida que eliminaría el impuesto local sobre ingresos brutos de las empresas. Según Los Angeles Times, esa eliminación podría quitarle a la ciudad alrededor de $740 millones en el primer año y un promedio de $860 millones anuales durante cinco años.

Ese dato cambió la conversación. Para el gobierno local, el riesgo ya no es solo cuánto deberían pagar hoteles y compañías vinculadas al aeropuerto, sino qué ocurriría con las finanzas de la ciudad si prospera una eliminación de impuestos de ese tamaño.

El administrador de la ciudad, Matthew Szabo, advirtió que una pérdida de ingresos de esa magnitud podría obligar a declarar una emergencia fiscal, afectar servicios públicos y poner bajo presión la preparación de Los Ángeles para los Juegos Olímpicos.

Los sindicatos hablan de presión empresarial

Del lado sindical, la lectura es muy distinta. Los trabajadores y sus representantes sostienen que el retraso debilita una promesa hecha a empleados que enfrentan alquileres altos, inflación acumulada y jornadas exigentes en sectores clave para el turismo.

Los Angeles Times reportó que Unite Here Local 11, sindicato que representa a trabajadores hoteleros, calificó la maniobra empresarial vinculada al impuesto como un esquema “poco ético” y una forma de presión corporativa.

El argumento de fondo es que Los Ángeles no puede presentarse al mundo como sede de eventos globales mientras posterga mejoras salariales para quienes limpian habitaciones, atienden servicios, preparan alimentos, transportan equipaje o trabajan en operaciones aeroportuarias.

Ese punto puede tener peso político en una ciudad donde la desigualdad, la vivienda cara y el empleo de bajos salarios son temas permanentes de debate público.

Hoteles y aerolíneas advierten por costos y empleos

Las empresas, en cambio, aseguran que el aumento a $30 por hora llega demasiado rápido y puede golpear a sectores que aún enfrentan costos elevados, menor competitividad y recuperación desigual después de la pandemia.

Firmas legales y grupos empresariales han señalado que los empleadores temen que el incremento eleve precios, reduzca personal, frene inversiones y acelere el uso de automatización en hoteles y servicios vinculados al aeropuerto.

La industria hotelera también advierte que Los Ángeles podría volverse menos competitiva frente a otros destinos turísticos, justo cuando la ciudad necesita ampliar su capacidad y sostener la calidad de servicios para eventos internacionales.

Cuál es el salario mínimo actual en Los Ángeles

El salario mínimo general de la ciudad de Los Ángeles subirá a $18.42 por hora el 1 de julio de 2026, según la Oficina de Normas Salariales de la ciudad. Esa tarifa general se actualiza anualmente con base en el índice de precios al consumidor para trabajadores urbanos y administrativos del área metropolitana de Los Ángeles.

Pero los trabajadores hoteleros tienen reglas específicas. La propia ciudad informa que el salario mínimo para trabajadores de hoteles también aumentará el 1 de julio de 2026 y que, además, ciertos empleadores hoteleros deberán pagar una prestación de salud de $8.15 por hora o cubrir la diferencia como salario adicional si no brindan beneficios suficientes.

Esto explica por qué la discusión es tan sensible: no se trata solo del salario base, sino del paquete completo de costos laborales y beneficios en una industria intensiva en mano de obra.

Qué falta para que el retraso sea definitivo

Por ahora, el retraso del salario mínimo de $30 no está completamente cerrado. El Concejo dio un paso inicial, pero necesita una nueva aprobación para que el cambio quede formalizado.

Mientras tanto, las negociaciones continúan. La ciudad busca evitar una guerra electoral por el impuesto a los ingresos brutos; las empresas presionan para aliviar costos; y los sindicatos intentan proteger el calendario salarial aprobado originalmente.

El resultado será clave no solo para miles de trabajadores, sino también para el modelo económico con el que Los Ángeles llegará a sus próximos grandes eventos.

Una decisión con impacto más allá de Los Ángeles

La disputa salarial en Los Ángeles puede convertirse en referencia para otras ciudades con fuerte actividad turística. El dilema es conocido: cómo repartir los beneficios de eventos globales entre empresas, trabajadores y gobiernos locales.

Para los trabajadores, el salario de $30 representa una promesa de alivio en una ciudad cada vez más cara. Para hoteles y aerolíneas, es un costo que puede modificar precios, contrataciones e inversiones. Para la ciudad, el problema inmediato es evitar una crisis fiscal sin romper del todo con los sindicatos.

La discusión recién empieza.

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