¿El IRS puede embargar mis cuentas si mi cónyuge no declaró nuestros impuestos conjuntos?

Presentar impuestos en conjunto puede ayudar a muchos matrimonios en Estados Unidos a obtener ciertos beneficios fiscales. Sin embargo, también implica una responsabilidad compartida ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Eso significa que, si uno de los dos no cumple con las obligaciones fiscales, ambos podrían enfrentar consecuencias económicas, incluyendo embargos de cuentas bancarias o bienes.

Muchas parejas desconocen que, al presentar una declaración conjunta, los dos contribuyentes quedan legalmente responsables de la deuda tributaria. No importa quién obtuvo los ingresos o quién debía encargarse de enviar la declaración; para el IRS, ambos son responsables del pago de impuestos, multas e intereses.

El IRS explica que un embargo fiscal, conocido como “levy”, es la “incautación legal” de bienes para “satisfacer una deuda tributaria”. La agencia señala que puede retener salarios, retirar dinero de cuentas bancarias o financieras e incluso confiscar propiedades, vehículos u otros bienes personales.

Cuando una pareja casada no presenta su declaración de impuestos o no paga el dinero adeudado, el IRS puede comenzar un proceso de cobro. Primero suelen llegar cartas y avisos oficiales. Si los contribuyentes ignoran esas notificaciones y no intentan resolver la deuda, la agencia puede avanzar hacia medidas más severas.

Aunque muchas personas temen un embargo inmediato, el IRS aclara que esta medida normalmente se utiliza como último recurso. Antes de llegar a ese punto, la agencia intenta contactar al contribuyente y darle oportunidades para resolver el problema.

“Los embargos se usan generalmente solo después de que el IRS ha agotado otros esfuerzos de cobro”, señala el IRS.

En el caso de matrimonios que presentan impuestos conjuntos, el problema puede afectar a ambos cónyuges aunque uno de ellos no haya participado directamente en el manejo financiero. Por ejemplo, el IRS podría congelar o retirar dinero de cuentas bancarias compartidas si existe una deuda pendiente relacionada con una declaración conjunta.

Además del embargo de cuentas, el IRS tiene autoridad para aplicar otras sanciones. Entre ellas están multas por no declarar impuestos a tiempo, cargos por falta de pago e intereses acumulados sobre la deuda.

La agencia también explica que, si llega a confiscar bienes, estos pueden venderse para cubrir el monto adeudado. El dinero obtenido se utiliza primero para pagar los costos de la venta y después para reducir la deuda tributaria. Si sobra dinero tras cubrir todo lo pendiente, el contribuyente puede recibir el resto.

“El IRS generalmente espera al menos 10 días antes de vender la propiedad después de emitir un aviso público”, explica la agencia tributaria federal en su información oficial sobre embargos.

Afortunadamente, existen opciones para evitar llegar a este escenario. El IRS recomienda presentar siempre las declaraciones de impuestos a tiempo, incluso si no se puede pagar el monto completo de inmediato. También es posible solicitar una extensión para presentar la declaración o establecer planes de pago mensuales.

“Si no puede pagar la cantidad total que debe, pague tanto como pueda ahora y trabaje con el IRS para resolver el saldo restante”, aconseja el IRS.

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