¿Cuáles son las multas del IRS si no presentas tu declaración de impuestos antes del 15 de abril?

A nadie le gusta declarar impuestos ni pagarlos; pero cumplir con los plazos del gobierno de los Estados Unidos es crucial para evitar sanciones. En esta ocasión, te explicamos cómo funcionan las multas, los intereses y todas las consecuencias posibles establecidas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por no presentar a tiempo.

¿Cuál es la fecha límite para declarar impuestos?

Para el año fiscal correspondiente, la fecha límite habitual para presentar tu declaración es el 15 de abril. Si no alcanzas a hacerlo, puedes solicitar una extensión que te da hasta el 15 de octubre para enviar tus documentos.

Eso sí, hay un punto clave: la extensión solo aplica para presentar la declaración, no para pagar. Si debes dinero, tienes que cubrirlo antes del 15 de abril para evitar sanciones.

¿Qué pasa si no declaras a tiempo?

No presentar tu declaración dentro del plazo puede activar varias penalizaciones, desde las que corren de manera inmediata hasta aquellas que pueden afectarte a largo plazo. Asimismo, el impacto de estas sanciones depende principalmente de dos cosas: si debes impuestos o si te corresponde un reembolso.

Tanto el IRS como diversos expertos fiscales recomiendan presentar tu declaración en línea o en algunas de las oficinas de la agencia. Si envías tu declaración por correo, la fecha oficial es la del matasellos.

Solo que aquí hay un pequeño detalle a considerar este año: debido a cambios recientes en el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), los tiempos de procesamiento son diferentes y puede afectar la fecha del matasellos. Esto significa que, aunque entregues tu declaración en una oficina postal el mismo día, el sello podría reflejar una fecha posterior. Para evitar problemas, se recomienda enviarla al menos entre tres y cinco días hábiles antes.

Multas por presentar la declaración tarde

Si debes dinero y no presentas tu declaración a tiempo, el IRS aplica una multa por incumplimiento (failure to file penalty). Esta sanción equivale al 5% del monto adeudado por cada mes de retraso, hasta un máximo del 25%.

Por ejemplo, si después del 15 de abril resulta que debes $1,000 dólares en impuestos, tendrás una multa mensual de $50 dólares.

Aquí hay algo que sorprende a muchos: para el IRS, un mes no significa 30 días. Incluso si te retrasas solo un día, ya cuenta como un mes completo para efectos de la multa. En otras palabras, tu multa comienza a correr a partir del 16 de abril.

Además, si pasan más de 60 días sin que presentes tu declaración, se aplica una penalización mínima.

“Si presenta su declaración más de 60 días después de la fecha límite, la multa mínima es de $525 dólares (para las declaraciones de impuestos que deben presentarse en 2026) o el 100% de los impuestos impagados, lo que sea menor”, explica TurboTax en su sitio web.

Si tampoco pagas, la deuda crece

A la multa por no presentar se suma otra: la penalización por no pagar. Esta es del 0.5% mensual sobre el saldo pendiente, y también puede alcanzar hasta un 25%.

Cuando ambas multas coinciden, el IRS ajusta el cálculo. En lugar de cobrar el 5% completo por no declarar, reduce esa parte al 4.5% y añade el 0.5% por no pagar. Puede parecer un detalle menor, pero con el tiempo la deuda crece de forma considerable.

Para el mismo ejemplo sobre el caso de una deuda fiscal de $1,000 dólares, así se vería el cálculo:

4.5% por no declarar = $45 dólares.

0.5% por no pagar = $5 dólares.

Total de multas en un mes: $50 dólares.

A esto todavía hay que sumarle intereses diarios, que empiezan a correr desde el día siguiente al vencimiento.

Los intereses nunca se detienen

Además de las multas, el IRS cobra intereses sobre el dinero que debes. Estos comienzan a acumularse desde el día siguiente al vencimiento y se calculan diariamente hasta que liquides tu deuda.

La tasa cambia periódicamente, pero suele rondar el 7% anual. Esto significa que, cuanto más tiempo dejes pasar, más terminarás pagando.

Por ejemplo:

Día 1: el interés se calcula sobre los $1,000; al ser diario, deberías $0.16.

Día 2: se calcula sobre $1,000 más el interés acumulado del día anterior, es decir, sobre $1,000.16 dólares.

Día 3: se vuelve a recalcular sobre el nuevo total y así sucesivamente.

Toma en cuenta que los intereses, además de acumularse entre sí, también se les sumarán las multas aplicadas en el mes.

Por ejemplo, entre intereses y multas, tu factura de $1,000 se convertiría en $1,056 dólares el primer mes; para tres meses, tu factura de $1,000 sería de $1,168.55 dólares aproximadamente.

Así es como tu factura fiscal puede acumularse rápidamente desde el primer día que dejas de declarar impuestos.

¿Qué pasa si te corresponde un reembolso?

No todo son malas noticias. Si el IRS te debe dinero, no recibirás ninguna multa por presentar tarde. En ese caso, la única consecuencia es que tu reembolso llegará más tarde.

Eso sí, no puedes olvidarte del tema para siempre. Tienes hasta tres años para reclamar ese dinero. Si dejas pasar ese plazo, lo pierdes.

Consecuencias más serias si ignoras el problema

Dejar pasar el tiempo sin presentar ni pagar puede escalar rápidamente. El IRS puede enviarte notificaciones formales e incluso obligarte a comparecer. También puede aplicar medidas más agresivas para recuperar el dinero. Entre ellas están los embargos de salario, la retención de pagos federales o incluso acciones legales más complejas. En algunos casos, la autoridad fiscal puede revisar más años de tu historial si considera que hubo negligencia.

Qué hacer si ya vas tarde

Si ya se te pasó la fecha, lo peor que puedes hacer es seguir posponiéndolo. Presentar tu declaración lo antes posible siempre será mejor que no hacerlo.

Incluso si no puedes pagar todo, enviar la declaración y abonar lo que puedas reduce el impacto de las multas. También puedes explorar opciones como acuerdos de pago con el IRS, que permiten liquidar la deuda en cuotas.

Cómo funciona una extensión para declarar impuestos

Si sabes que no llegarás al 15 de abril, solicitar una extensión puede darte un respiro. Este trámite es bastante sencillo y te otorga automáticamente más tiempo, normalmente hasta el 15 de octubre, para presentar tu declaración.

Sin embargo, es fundamental entender qué sí hace y qué no hace una extensión. Presentarla evita la multa por no declarar a tiempo, pero no elimina la obligación de pagar antes de la fecha límite original. Es decir, debes calcular lo mejor posible cuánto debes y enviar ese pago antes del 15 de abril.

Si no pagas lo estimado, seguirás acumulando intereses y la penalización por pago tardío. Aun así, usar una extensión sigue siendo una mejor opción que no hacer nada, ya que reduce significativamente las sanciones más altas.

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