Precio del dólar en México hoy, 15 de abril 2026: ¿conviene enviar dólares?

En un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas y ajustes en los mercados energéticos, el dólar en México hoy, 15 de abril de 2026, continúa depreciándose. Esto significa que el billete verde vale menos pesos conforme pasan los días. Para los ciudadanos del país vecino, es una excelente oportunidad de comprar dólares baratos; lamentablemente, para los trabajadores mexicanos que envían remesas, sus familias recibirán menos dinero al tipo de cambio.

Durante la jornada de este miércoles, el dólar estadounidense se ubica en un promedio de $17.25 pesos por unidad. Este nivel refleja una ligera apreciación del peso mexicano frente a la divisa estadounidense, luego de una sesión previa con resultados positivos en los mercados cambiarios.

El desempeño reciente del peso mexicano

Al cierre del martes 14 de abril, la moneda mexicana registró una ganancia de 0.26%, impulsada por expectativas de estabilidad en Medio Oriente. Este factor ha generado optimismo entre inversionistas, quienes reaccionan ante posibles acuerdos diplomáticos que reduzcan la incertidumbre global.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio cerró ese día en $17.2619 pesos por dólar, basado en el promedio de operaciones bancarias. En términos prácticos, el mercado manejó un cierre cercano a los $17.26 pesos, confirmando la tendencia de estabilidad en el corto plazo.

Para este miércoles 15 de abril, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció en $17.2688 pesos por dólar. Este indicador es clave, ya que se utiliza como referencia oficial en operaciones financieras y contratos.

Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en dólares quedó en $17.3470 pesos por divisa, también determinado por Banxico. Este valor suele ser relevante para empresas y personas con compromisos en moneda extranjera.

Cabe recordar que el FIX se calcula con base en el promedio de cotizaciones del mercado mayorista y se publica en días hábiles bancarios.

Precio del dólar en bancos de México hoy

En ventanillas bancarias, el dólar presenta variaciones dependiendo de la institución. Estos son los rangos aproximados de compra y venta para hoy:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.20 pesos y venta en $16.99 pesos.

BBVA: compra en $16.41 pesos y venta en $17.54 pesos.

Banorte: compra en $16.10 pesos y venta en $17.60 pesos.

Banamex: compra en $16.73 pesos y venta en $17.64 pesos.

Scotiabank: compra en $16.70 pesos y venta en $17.80 pesos.

Es importante considerar que estos valores cambian constantemente a lo largo del día, por lo que el precio final puede variar al momento de realizar la operación. Banamex es el banco que mejor paga por tus dólares, con Scotiabank muy de cerca, mientras que BBVA ofrece el precio de venta más accesible.

Petróleo y factores internacionales

Los precios del petróleo muestran niveles elevados, aunque con ligeros ajustes recientes. El crudo Brent se ubica en $96.09 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanza los $92.29 dólares.

Este comportamiento responde a la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz, una zona clave para el suministro energético global. Aunque existe una tregua temporal de 14 días y posibles diálogos entre Estados Unidos e Irán, el flujo del petróleo continúa con interrupciones tras semanas de bloqueo.

La volatilidad en los energéticos impacta directamente en las monedas emergentes, incluido el peso mexicano, que suele reaccionar ante cambios en la percepción de riesgo global.

¿Conviene enviar dólares hoy?

Para quienes viven en Estados Unidos y envían dinero a México, el nivel actual del tipo de cambio no representa el mejor momento para hacerlo. Con el dólar alrededor de los $17.25 pesos, el peso mexicano se encuentra fortalecido, lo que significa que por cada dólar se reciben menos pesos en comparación con otros periodos.

Aun así, la decisión no depende únicamente del tipo de cambio. Factores como comisiones, el tipo de cambio que ofrecen las plataformas de envío y la urgencia del dinero también influyen en el resultado final. En muchos casos, el monto que reciben tus familiares puede variar significativamente según el servicio que utilices.

Si no tienes prisa por enviar dinero, podría ser conveniente esperar a un momento en el que el dólar se fortalezca frente al peso. Pero si necesitas hacerlo ahora, lo más recomendable es comparar opciones y elegir la plataforma que ofrezca mejores condiciones. Incluso pequeñas diferencias en el tipo de cambio pueden impactar directamente en la cantidad de pesos que se reciben en México.

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