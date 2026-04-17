Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq se disparan tras la reapertura del Estrecho de Ormuz

El mercado bursátil de Estados Unidos arrancó el viernes con un impulso poco común, una noticia clave desde Medio Oriente: la reapertura del Estrecho de Ormuz. Este paso estratégico, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, volvió a encender el optimismo entre inversionistas y llevó a los principales índices de Wall Street (Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq) a niveles históricos.

Tras el anuncio del gobierno iraní, que confirmó que el paso marítimo en el Estrecho de Ormuz está “completamente abierto” durante el alto al fuego, se disparó Wall Street. El índice Dow Jones subió más de 1,000 puntos, equivalente a un 2.2%. Por su parte, el S&P 500 avanzó 1.4% y superó por primera vez los 7,100 puntos. El Nasdaq también se elevó 1.6%, marcando nuevos máximos históricos. Incluso el índice de pequeñas empresas, el Russell 2000, alcanzó un nuevo récord con un alza de 2.2%.

“En línea con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego”, escribió Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, en su cuenta de X.

A esto se sumó el presidente Donald Trump, quien confirmó el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Líbano por 10 días. Asimismo, el mandatario expresó su agradecimiento por reabrir libremente el Estrecho de Ormuz.

“Irán acaba de anunciar que el estrecho está completamente abierto y listo para la libre circulación. ¡Gracias!”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Sin embargo, Trump también dejó claro que el bloqueo naval de Estados Unidos continuará hasta lograr un acuerdo definitivo con Irán.

El precio del petróleo fue otro de los mercados que reaccionaron a las declaraciones. El crudo estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), bajó más de 14%, mientras que el Brent cayó cerca de 13%. En términos semanales, el petróleo acumula una pérdida del 16%, su peor desempeño desde 2020.

Esto también beneficia a sectores como aerolíneas y cruceros, que dependen del combustible. Empresas como Boeing (+3%) y Royal Caribbean (+10%) registraron fuertes ganancias en la bolsa de valores, junto con gigantes tecnológicos y de consumo como Amazon y Airbnb.

“Creo que el mercado ha dejado atrás los peores escenarios y vislumbra una vía para que Estados Unidos e Irán pongan fin al conflicto y el estrecho de Ormuz permanezca abierto”, comentó Anthony Saglimbene, estratega de Ameriprise Financial, a CNBC. “Mientras esta siga siendo la vía más probable, los mercados la tendrán en cuenta”.

Si bien las bolsas subieron el viernes tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz, no todo es optimismo entre los expertos. Doug Beath, estratega global de renta variable del Wells Fargo Investment Institute, advirtió a los inversores que no deberían confiarse demasiado ante este hecho.

“A corto plazo, a los mercados les preocupa más el libre flujo de petróleo. Pero recomendamos cautela”, señaló Beath. “El ministro de Asuntos Exteriores iraní declaró que los buques tendrían que seguir la ruta designada por Irán, lo que no descarta que Irán cobre peajes a los petroleros. El ministro añadió que la apertura es válida hasta el final del alto el fuego, el 21 de abril“.

Para los inversionistas novatos, que este impulso de la bolsa no te lleve a tomar decisiones impulsivas. Que la bolsa de valores haya tenido este empuje no significa que lo mantenga. Las acciones en Wall Street son reactivas y, así como hoy es una excelente noticia para aquellos que estaban invertidos y quieren realizar sus ganancias, puede que en pocos días la tendencia sea diferente y pierdas dinero si inviertes ahora y la bolsa cae. Recuerda que invertir en el mercado bursátil conlleva riesgos y debes ser precavido si no tienes el conocimiento necesario para hacerlo.

También te puede interesar: