Donald Trump celebra la apertura del estrecho de Ormuz tras anuncio de Irán

El presidente Donald Trump reaccionó públicamente al anuncio de Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el comercio energético.

“Irán acaba de anunciar que el estrecho está completamente abierto y listo para la libre circulación. ¡Gracias!”, escribió Trump en su red social, en un mensaje breve pero significativo en medio de la tensión geopolítica entre Washington y Teherán.

De acuerdo con reportes, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, confirmó que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto a todos los buques mercantes durante el resto del alto el fuego acordado entre ambos países.

Cabe recordar que el estrecho de Ormuz es un punto crítico para el comercio global, ya que por esta vía transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo. Cualquier interrupción en esta zona suele provocar volatilidad en los mercados internacionales y preocupación en las principales economías.

Este anuncio llega en un contexto de frágil tregua entre Estados Unidos e Irán, cuyo plazo está previsto que concluya el próximo martes. Durante los últimos meses, las tensiones han escalado por desacuerdos en materia de seguridad y política exterior, lo que ha incrementado el riesgo de interrupciones en rutas clave.

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