Por qué el estrecho de Ormuz es estratégico y cómo Irán lo ha usado como herramienta de presión

Irán y EE.UU. acordaron este martes un cese al fuego temporal de dos semanas con la condición de que se habilite el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz.

Desde que Israel y EE.UU. lanzaron su ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero, Teherán bloqueó el paso por este sitio estratégico, donde se calcula que circula cerca del 20% del petróleo y el gas que se consumen en el mundo.

La restricción causó un notorio aumento del precio de los combustibles a nivel global.

La reapertura anunciada en la noche del martes por el momento sigue en entredicho, y la cuestión de quién tendrá el control del tránsito por el estrecho será seguramente uno de los puntos más contenciosos de las negociaciones que tendrán lugar en Islamabad desde el sábado entre Washington y Teherán.

Irán advirtió este miércoles que el estrecho seguía cerrado y que los barcos que cruzaran sin autorización serían atacados y destruídos.

Según la agencia de noticias Fars, afiliada a la Guardia Revolucionaria iraní, dos barcos petroleros cruzaron en las últimas horas con autorización de Irán, pero luego el tránsito fue detenido nuevamente, debido a los ataques de Israel a Líbano, que Teherán considera una ruptura del alto el fuego acordado con EE.UU.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que los reportes de que el estrecho sigue cerrado son “inaceptables” y falsos.

Afirmó que lo que se dice públicamente es distinto de lo que se dice en privado, y que este miércoles hubo un “repunte” en el tráfico.

Getty Images: Cerca del 20% del petróleo que se consume en el mundo pas por el estrecho de Ormuz.

¿Por qué es estratégico?

Limitado al norte por Irán y al sur por Omán y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el corredor de Ormuz, de tan solo unos 50 km de ancho en su entrada y salida, y con 33 km de ancho en su punto más estrecho, conecta el Golfo Pérsico con el mar Arábigo.

Es lo suficientemente profundo como para que lo naveguen los buques petroleros y es utilizado por los países de la región que producen gas y petróleo, así como los países que compran el combustible.

En 2025, cerca de 20 millones de barriles de petróleo y derivados pasaron a través del estrecho por día, de acuerdo a las estimaciones de la Oficina de Información Energética de EE.UU. (EIA). Ello representa un volumen de comercio de energía de aproximadamente US$600.000 millones al año.

El petróleo no solo sale de Irán, sino también de países del Golfo como Irak, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y EAU.

Cerca de 20% del gas licuado que se consume en el mundo también circula por el estrecho de Ormuz, la mayoría proveniente de Qatar.

Se trata de gas convertido en líquido, que necesita 600 veces menos espacio para transportarse y se reconvierte en gas una vez llega a su destino para ser usado para calefacción y cocina, entre otros fines.

En 2024, se logró exportar cerca de 263 millones de metros cúbicos a través del estrecho por día, de acuerdo al gobierno de EE.UU.

Ormuz es también una ruta crucial para la exportación de fertilizantes que se producen en Medio Oriente, donde el gas natural es parte del proceso productivo. Cerca de un tercio del comercio mundial de fertilizantes pasa a través del estrecho.

El estrecho es también un canal vital para las importaciones hacia Oriente Medio, incluidos alimentos, medicamentos y suministros tecnológicos.

Getty Images: El paso de buques por el estrecho se ha visto paralizado en las últimas semanas.

¿Cuál ha sido el impacto del cierre del estrecho y cómo lo bloqueó Irán de manera efectiva?

Aproximadamente 3.000 barcos suelen navegar por el estrecho cada mes, pero esta cifra disminuyó drásticamente durante el reciente incremento de las hostilidades, con Irán amenazando con atacar a petroleros y otros buques.

De acuerdo con las normas establecidas por Naciones Unidas, a los países se les permite ejercer control sobre sus mares territoriales hasta 12 millas náuticas (22 km) desde la costa.

En su punto más estrecho, este paso marítimo se encuentra completamente en la zona de aguas territoriales de Irán y Omán.

Drones, misiles, lanchas de ataque rápido y potencialmente minas iraníes representaron un serio desafío para los barcos que intentaban transitar por la vía marítima.

La organización sin fines de lucro United Against Nuclear Iran afirmó que, hasta el 2 de abril, al menos 24 buques comerciales habían sido atacados.

“Puedes ser atacado, no puedes conseguir un seguro o este se vuelve extremadamente caro”, declaró Arne Lohmann Rasmussen, analista principal de Global Risk Management, un proveedor de análisis del mercado energético, a CBS News, socio estadounidense de la BBC, en relación a este periodo de inestabilidad en la zona.

Las economías de los países del Golfo, incluido Irán, dependen en gran medida de las exportaciones de energía.

La interrupción en el estrecho también ha afectado gravemente a Asia, donde se estima que China por sí sola compra alrededor de 90 % del petróleo que Irán exporta al mercado mundial.

La crisis de combustible sigue impactando la vida diaria en los países asiáticos. Los gobiernos han ordenado a los empleados trabajar desde casa y reducir la semana laboral, han declarado días festivos nacionales y cerrado universidades antes de tiempo para conservar los suministros.

En África, Sudán del Sur y Mauricio anunciaron medidas para restringir el consumo de electricidad.

En Europa, Eslovenia se convirtió en el primer Estado miembro de la UE (Unión Europea) en implementar el racionamiento de combustible.

BBC:

¿Cómo intentó EE.UU. reabrir el estrecho?

EE.UU. no ha desplegado buques de guerra en el estrecho y ha limitado su respuesta militar a los ataques aéreos contra Irán, incluidos objetivos de su ejército.

El 18 de marzo, por ejemplo, el ejército estadounidense informó que había bombardeado emplazamientos iraníes de misiles de crucero antibuque a lo largo del estrecho.

Trump había pedido anteriormente a otros países, incluidos a aliados estadounidenses y China, que ayudaran a asegurar Ormuz enviando buques de guerra, pero su petición fue recibida con poco entusiasmo.

Posteriormente, el mandatario declaró que EE.UU. en realidad no necesitaba esa ayuda.

Washington ya ha utilizado anteriormente su poder militar para restablecer el flujo del tráfico marítimo a través del estrecho.

A finales de la década de 1980, durante la guerra de ocho años entre Irán e Irak, los ataques contra las instalaciones petroleras escalaron hasta convertirse en una “guerra de petroleros”, en la que ambos países atacaban barcos neutrales para ejercer presión económica.

Los petroleros kuwaitíes que transportaban crudo iraquí eran especialmente vulnerables. Finalmente, buques de guerra estadounidenses comenzaron a escoltarlos a través del Golfo, en lo que se convirtió en una de las mayores operaciones de guerra naval desde la II Guerra Mundial, según el Instituto Naval de EE.UU.

¿Lograron pasar barcos antes del alto el fuego?

En un mensaje publicado por sus representantes ante las Naciones Unidas el 24 de marzo, Irán dijo que permitiría el paso de “buques no hostiles” por el estrecho de Ormuz, siempre que se coordinaran con “las autoridades iraníes competentes”.

Aproximadamente 100 barcos atravesaron el estrecho de Ormuz entre el 1 y el 20 de marzo, según un análisis de BBC Verify publicado a principios de este mes.

El 3 de abril, un buque portacontenedores francés, tres petroleros vinculados a Omán y un transportador japonés de gas cruzaron el estrecho.

El barco francés pertenecía al grupo de transporte marítimo CMA CGM y, según informes, fue el primer buque occidental en atravesar Ormuz durante el actual contexto de conflicto.

El tráfico diario se redujo aproximadamente un 95 % desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero, de acuerdo con el análisis de BBC Verify.

Aproximadamente un tercio de los cruces recientes fueron realizados por barcos que tenían vínculos con Irán.

Getty Images: El estrecho de Ormuz también es fundamental para las importaciones de los países del Golfo.

Entre el 1 y el 15 de marzo, un total de 11 buques vinculados a China transitaron por el estrecho, informó el sitio estadounidense de noticias CNBC.

Por su parte, el 31 de marzo Pekín expresó su “gratitud” después de que tres de sus barcos cruzaran el estrecho, incluidos dos portacontenedores pertenecientes al gigante naviero estatal Cosco.

Al menos ocho cargueros de GLP con bandera india también han atravesado el estrecho de Ormuz.

¿Pueden los exportadores de energía evitar Ormuz?

La amenaza de cierre persistente ha llevado, a lo largo de los años, a que los países exportadores de petróleo de la región del Golfo desarrollen rutas terrestres alternativas.

Arabia Saudita opera el oleoducto de crudo Este‑Oeste, de 1.200 km de longitud, capaz de transportar hasta cinco millones de barriles de crudo al día, según el gobierno de EE.UU.

En el pasado, también ha reconvertido temporalmente un gasoducto para este transporte.

Getty Images: Soldado iraní participa en maniobras militares conjuntas con Rusia el pasado 19 de febrero.

Los Emiratos Árabes Unidos, en tanto, han conectado sus yacimientos petrolíferos del interior con el puerto de Fujairah, en el Golfo de Omán, mediante un oleoducto con una capacidad diaria de al menos 1,5 millones de barriles.

El petróleo podría desviarse por esta infraestructura alternativa para evitar el tránsito por Ormuz, aunque la agencia de noticias Reuters informó que ello provocaría una caída del suministro de entre 8 y 10 millones de barriles diarios.

Además, la carga de petróleo en Fujairah se ha visto interrumpida por ataques con drones.

BBC:

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