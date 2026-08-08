LAUSD enfrenta 14 exigencias para reabrir escuelas tras incendio de 85 millones de libras de alimentos

A unos días del inicio del ciclo escolar, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) enfrenta una creciente presión para reforzar las medidas de seguridad en decenas de planteles cercanos al incendio del almacén de Lineage Logistics, en Boyle Heights. El sindicato United Teachers Los Angeles (UTLA) entregó una carta con 14 demandas para proteger a estudiantes y trabajadores ante una posible exposición a sustancias tóxicas.

La petición surge cuando aún continúan las labores de limpieza tras el incendio que consumió una instalación de almacenamiento en frío y dejó alrededor de 85 millones de libras de alimentos en descomposición. El fuego permaneció activo durante más de una semana y generó enormes columnas de humo que cubrieron comunidades del este de Los Ángeles.

UTLA exige análisis en un radio de hasta 5 millas

Entre las principales solicitudes, el sindicato plantea que el LAUSD realice pruebas en edificios, aire, agua y suelo de todas las escuelas ubicadas en un radio de 3 millas del almacén siniestrado. Si alguno de los planteles presenta rastros de compuestos tóxicos, el análisis debería ampliarse hasta 5 millas.

“Ningún estudiante, educador o miembro del personal escolar debería tener que preocuparse por su exposición a sustancias peligrosas y toxinas en el aula”, afirmó Gloria Martínez, presidenta de UTLA.

La dirigente añadió que las comunidades escolares del este de Los Ángeles “merecen más que garantías” y pidió que el distrito actúe con urgencia antes de la reapertura de las escuelas, prevista para el 12 de agosto.

Además de las pruebas ambientales, el sindicato solicita garantizar agua potable segura, aumentar el personal de enfermería escolar para detectar posibles afectaciones a la salud y ofrecer transporte a otros planteles si alguno representa un riesgo para los alumnos.

El distrito asegura que los campus son seguros

El superintendente del LAUSD, Andrés Chait, aseguró que el distrito ha trabajado desde el inicio de la emergencia para reducir cualquier riesgo.

“Hemos reemplazado todos los filtros de aire. Contamos con filtros de carbón para eliminar los olores y tenemos horarios especiales para que los estudiantes permanezcan más tiempo en interiores. Sin duda, estamos listos y es seguro que los estudiantes regresen”, declaró en entrevista con CBS Los Angeles.

En un comunicado, un portavoz del distrito señaló que el LAUSD ha trabajado junto con agencias de salud pública, medio ambiente y gestión de emergencias para monitorear la calidad del aire y evaluar las condiciones en las escuelas.

Mientras tanto, la carta de UTLA incrementa la presión sobre las autoridades educativas para demostrar, con evidencia científica, que los planteles son seguros antes del regreso de miles de estudiantes a las aulas.

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