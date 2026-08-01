Boyle Heights sigue con malos olores pese al avance de la limpieza tras el incendio

Seis semanas después del incendio que consumió el almacén frigorífico de Lineage Logistics en Boyle Heights, las autoridades de Los Ángeles aseguran que los trabajos de recuperación han llegado a casi la mitad del proceso. Sin embargo, la presencia de malos olores, residuos orgánicos y preocupaciones por la calidad del aire mantienen la incertidumbre entre los vecinos.

De acuerdo con información publicada por el Los Angeles Times, la estrategia de respuesta ha evolucionado. Ahora el principal objetivo es retirar los escombros contaminados, reducir el impacto ambiental y brindar apoyo temporal a las familias afectadas por el desastre ocurrido el 17 de junio.

La recuperación entra en una nueva etapa

Durante una reunión de la Junta de Operaciones de Emergencia de la ciudad, Jon Brown, subdirector del Departamento de Gestión de Emergencias de Los Ángeles, explicó que el proceso continúa avanzando, aunque reconoció que la situación sigue siendo compleja.

“La recuperación no es lineal. En este momento nos encontramos justo en la intersección de la recuperación a corto, mediano y largo plazo“, afirmó el funcionario.

El incendio destruyó una instalación de aproximadamente 500 mil pies cuadrados, donde aún permanecen millones de kilos de alimentos en descomposición. La situación ha generado quejas constantes por los olores, la proliferación de plagas y el posible deterioro de la calidad del aire, especialmente cuando falta poco para el regreso a clases en escuelas cercanas.

Vecinos rechazan reconstrucción del almacén

Mientras continúan las labores de limpieza, Lineage Logistics presentó permisos para reconstruir el inmueble en el mismo sitio. La propuesta fue rechazada por habitantes de Boyle Heights y por la alcaldesa Karen Bass, quien calificó la iniciativa como “una bofetada” para las familias afectadas.

En las últimas semanas, la empresa también ha recibido sanciones por parte del Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles y del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur, debido a las denuncias relacionadas con los persistentes malos olores.

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