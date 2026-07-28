Boyle Heights: el terrible olor y las moscas no se acaban

Además del olor y la inmundicia que provienen todavía de la bodega de Lineage, en el pequeño jardín trasero de la casa de la señora Teresa Pedroza abundan las trampas para cientos o hasta miles de moscas que se reproducen y causan repugnancia.

“Dicen que están limpiando el edificio, pero mientras tanto nosotros seguimos soportando esta situación”, dijo la mujer originaria de Zacatecas, México. Ella vive en la calle La Puerta, a escasos metros del inmueble que se incendió el 17 de junio.

“¡Mire. Son cientos y cientos de moscas que se están comiendo la higuera!”, exclamó. “¡Mire. En estas otras trampas hay más moscas! ¿Ya vio las larvas?”.

El problema de la familia Pedroza se agrava cada día porque nadie da respuesta de quién o quiénes son los responsables de brindar una solución: ¿La supervisora del Distrito 1 del condado, Hilda Solís; el departamento de salud del condado o Lineage?

La empresa está limpiando el edificio, pero no las casas. Teresa vive en un código postal del condado, y aunque ha recibido mascarillas y purificadores de aire por parte de la oficina de la supervisora Solís, vivir en la zona del desastre le ha provocado ansiedad.

La señora Teresa Pedroza padece lupus. Ha tenido que usar un nebulizador ante los terribles olores. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Es una pesadilla lo que vivimos a diario”, indicó Pedroza. “En una junta con Karen Bass, mi esposo (Víctor Verde) se le acercó para pedirle información de dónde podrían darle unas gotas para la irritación de los ojos”.

Víctor fue enviado a una clínica móvil de salud, pero se encontró con un análisis de signos vitales. Nada más. “Le dijeron que, como no había un médico, no le podían ayudar”, detalló la mujer. “Nos sentimos decepcionados”.

Teresa Pedroza padece lupus y, debido al hecho de tener que respirar los olores nauseabundos, ha tenido que usar un nebulizador. Ella es la más vulnerable de la familia.

“Mi enfermedad es crónica y a eso hay que sumarle la inmundicia de las moscas”, señaló. “¿Hasta cuándo van a arreglar el problema?”.

Supuestamente, tras el incendio, la empresa Lineage creó un mapa de respuesta de limpieza que incluía seis calles hacia el oeste de la calle Indiana y tres rumbo el este de Los Ángeles, quedando desatendidos cientos de residentes.

“Van a crear un nuevo mapa para dividir la respuesta de atención en tres zonas”, dijo una fuente de La Opinión que pidió no ser identificada.

Un residente de Boyle Heights que padece cáncer ha demandado a Lineage Logistics. Y vendrán más demandas. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Primera demanda contra Lineage

Eric Lara, un paciente con cáncer, es el primer residente de Boyle Heights que ha entablado una demanda contra Lineage Logistics Inc., la compañía propietaria del inmueble incendiado en Boyle Heights.

La demanda fue archivada en el Tribunal Superior de Los Ángeles el pasado jueves. En ella, los abogados Caleb Marker y Nare Kupelian, de la firma Zimmerman Reed LLP, alegan negligencia, responsabilidad civil del propietario del inmueble, molestia pública, intrusión en la propiedad, responsabilidad objetiva y prácticas comerciales ilícitas.

Los abogados de Eric Lara pretenden una indemnización no especificada por daños compensatorios y punitivos.

Presuntamente, Lara, quien vive a milla y media de distancia de la esquina de la calle Indiana y la avenida Union Pacific, ha gastado grandes sumas de dinero en purificadores de aire y en servicios públicos a raíz del incendio ocurrido en el almacén de refrigeración de la empresa.

El incendio que sucedió en el 1400 de S. Los Palos St. provocó la emisión de una gran nube de humo denso que contaminó el aire en varias ciudades del este de Los Ángeles, obligando a las autoridades a advertir a los residentes de la zona que permanecieran en sus hogares.

De hecho, la ciudad, el condado y el estado emitieron declaraciones de emergencia local en los días posteriores.

La conflagración tardó una semana en ser contenida por numerosas cuadrillas de bomberos del sur de California. Sin embargo, tras la extinción del fuego, el desagradable olor por la descomposición de miles de toneladas de carne y otros alimentos acrecentó la crisis de salud pública.

Si bien las causas del incendio siguen bajo investigación, la empresa ha manifestado que probablemente se originó cuando un subcontratista de Altus Power —empresa propietaria de la instalación de paneles solares en el tejado— realizaba pruebas en el sistema. Altus Power ha declarado que aún no se ha determinado la causa.

En su demanda, Eric Lara también ha involucrado a Altus Power y otras empresas. Los representantes de Lineage y Altus Power no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la demanda.

Lara indica que observó humo y ceniza tanto dentro como fuera de su vivienda, así como sobre su automóvil. Supuestamente, él debe salir a diario para recibir tratamiento.

La querella añade que las condiciones medioambientales siguen dificultando que Lara salga de su casa sin sufrir molestias, además de que continúa incurriendo en gastos tales como la compra de varios purificadores de aire, el aumento en las facturas de servicios públicos por el uso constante del aire acondicionado y de los purificadores para mantener el aire respirable en el interior.

Rebecca Liu Morales, portavoz de Lineage, dijo: “No tenemos ningún comentario sobre la demanda”.

“Un pinche purificador de aire”

Otro residente que vive en la esquina de la avenida Alma y Union Pacific, quien prefirió mantenerse en el anonimato, le dijo a La Opinión que su abogado está pendiente de presentar una demanda similar a la de Eric Lara.

“Todos los vecinos afectados nos hemos unido y cada uno está consultando a sus propios abogados para demandar a Lineage”, informó.

El hombre, originario del estado mexicano de Veracruz y que se dedica a modificar autos, dio a conocer que desde que sucedió el incendio no ha tenido trabajo estable.

“La verdad, aquí las autoridades no han hecho ni madres (nada). Esa es la neta (verdad)”, dijo. “Por eso decidimos unirnos para tomar acción legal”, indicó.

En el frente de la casa de tres recámaras donde vive y paga $3,500 de alquiler están abandonados una bicicleta y juguetes de sus hijos, quienes no han podido salir a jugar en más de un mes.

“Imagínese cuánto dinero he perdido; tranquilamente, cada semana ganaba entre $1,500 y $2,000”, compartió el hombre.

“A quienes viven de la calle Indiana y la avenida Union Pacific al oeste, recibieron todo tipo de ayuda y comida de la ciudad, pero a nosotros, que vivimos del lado del condado, nos dieron solamente una caja de mascarillas y un pinche purificador de aire”, agregó el frustrado residente.

Los trabajadores de Lineage comenzaron a retirar la pared divisoria del enfriador 1 (la parte no incinerada de la estructura) y del enfriador 2 (el que se quemó). Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Lineage asegura que ha cumplido

Rebecca Liu Morales, portavoz de Lineage Logistics, Inc., dio a conocer a La Opinión que la empresa de logística y almacenamiento de alimentos con temperatura controlada presentó el 21 de julio su respuesta oficial a autoridades del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (South Coast AQMD) sobre las medidas de mitigación de olores, cumpliendo con el plazo establecido por dicha agencia.

“La mayoría de las medidas propuestas por la AQMD ya se habían implementado o están en proceso de ejecución”, dijo en un comunicado. “Lineage mantiene conversaciones activas con la AQMD para implementar todas las medidas de mitigación razonables y eficaces a lo largo del proceso de limpieza”.

Lineage dijo que sigue explorando formas de brindar asistencia inmediata a la comunidad afectada por el incendio en Boyle Heights y, al mismo tiempo, sentar las bases para una recuperación sólida.

“Nuestra máxima prioridad son las labores de limpieza en curso, incluida la retirada de todos los restos de alimentos de la comunidad de la manera más rápida y segura posible”, enfatizó.

Las medidas de control de olores de Lineage incluyen:

• El edificio está rodeado de sistemas de pulverización para el control de olores.

• Lineage aplica neutralizadores de olor a los residuos varias veces al día.

• El edificio está cubierto (envuelto) donde es posible para contener los olores.

• Se han instalado filtros de carbón en partes del edificio para mitigar las emisiones, y se prevé la instalación de unidades adicionales.

• Lavado diario de las zonas de escorrentía y de carga, así como el vaciado y lavado de los desagües utilizados para recoger dicha escorrentía.

• Los residuos alimentarios se transportan en contenedores herméticos que cumplen con los requisitos federales.

• Los neumáticos de los camiones se lavan antes de salir de las instalaciones.

Las labores de limpieza en el gigantesco almacén quemado en Boyle Heights continúan. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

La respuesta dirigida a la AQMD

“Trabajamos sin descanso en el control de olores, el control de plagas y la retirada de residuos alimentarios; no nos detendremos hasta que el sitio esté limpio y la comunidad pueda seguir adelante. La limpieza de un lugar con tal cantidad de residuos alimentarios es una tarea enorme y comprendemos que las autoridades reguladoras supervisen el proceso de cerca; no esperaríamos menos”.

“A medida que se retiran más residuos y avanzan nuestras labores de limpieza, esperamos que las condiciones sigan mejorando. En aras de la transparencia total, compartimos la respuesta que enviamos la semana pasada a los funcionarios de salud pública. Estamos actuando con la mayor rapidez y seguridad posibles, haciendo todo lo que está a nuestro alcance por esta comunidad hasta que concluya la limpieza”.

“En respuesta a los comentarios de las familias que viven en las cercanías, Lineage también ha distribuido aproximadamente 350 trampas para moscas entre los miembros de la comunidad y proporcionará más trampas a través de sus iniciativas continuas de vinculación con el vecindario”, dio a conocer la compañía.

“A medida que avancemos, continuaremos monitoreando las condiciones, escuchando las inquietudes de nuestros vecinos y ajustando nuestras medidas de control de plagas conforme progresen los trabajos de limpieza”.

Lineage confirmó que durante el fin de semana fue retirada de la bodega casi la mitad de todos los residuos de alimentos en descomposición.

La portavoz de Lineage agregó que mientras el incendio aún estaba activo, la empresa donó $2 millones de dólares a la California Community Foundation, fondos que posteriormente se distribuyeron entre más de 20 organizaciones que brindaban apoyo adicional, y que durante esas semanas iniciales, un equipo de Lineage distribuyó directamente otras 7,000 comidas a través del Banco de Alimentos Regional de Los Ángeles (LA Regional Food Bank), más de 3,500 comidas mediante camiones de comida (food trucks) y más de 7,000 cajas de agua, además de financiar los costos de transporte de alimentos para 4 bancos de alimentos locales.