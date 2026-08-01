Investigan caída de avión F-35B de Marines en base militar de California; piloto sobrevivió

Un avión de combate del Cuerpo de Marines se estrelló el viernes por la mañana en una base militar en el sur de California, lo que provocó un pequeño incendio, pero no dejó víctimas mortales, según informaron autoridades estadounidenses.

Piloto logró eyectarse

La nave, un F-35B, asignado al Grupo Aéreo 11 de la 3.ª Ala de Aeronaves de los Marines, se precipitó a tierra alrededor de las 10:00 horas (tiempo local) en la base aérea de Miramar, ubicada en San Diego (California).

El portavoz del Cuerpo de Marines, el capitán Steven Keenan, informó que el piloto, la única persona que viajaba a bordo, activó el asiento eyectable y logró abandonar la aeronave antes del impacto.

El aviador fue trasladado a un centro médico local en condición estable para recibir atención por lesiones que no ponen en riesgo su vida, informaron las autoridades militares en un mensaje difundido en X.

Autoridades investigan el accidente

El accidente ocasionó un pequeño incendio a poca distancia de la pista de aterrizaje de la base aérea de Miramar, la mayor instalación del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, de acuerdo con imágenes difundidas por NBC San Diego.

Hasta el momento, las autoridades militares no han informado qué provocó la caída del F-35B, por lo que se abrió una investigación para determinar las causas del accidente.

La aeronave involucrada pertenece a una de las plataformas de combate más avanzadas del arsenal militar estadounidense y forma parte de las operaciones habituales de entrenamiento y despliegue de los Marines.

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