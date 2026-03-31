ICE vigilará ceremonias de marines con revisión de estatus migratorio

El Cuerpo de Marines anunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarán presentes en los accesos a sus instalaciones durante los días de reclutamiento y ceremonias de graduación, con el objetivo de reforzar los controles de seguridad y verificar el estatus migratorio de los asistentes.

La medida, confirmada a través de canales oficiales del Cuerpo de Marines, contempla revisiones más estrictas en puntos de entrada como el Centro de Reclutamiento en Parris Island, en Beaufort, Carolina del Sur. Durante estos eventos -que reúnen a familiares de los nuevos infantes de marina- se solicitará documentación como pasaportes estadounidenses o certificados de nacimiento para permitir el ingreso.

De acuerdo con NBC News, todas las personas que intenten acceder a la base durante los días de bienvenida y las ceremonias de graduación deberán someterse a estas revisiones por parte de funcionarios del ICE. Las celebraciones están programadas para esta semana, con la graduación principal prevista para el viernes 3 de abril.

La decisión ha generado inquietud, especialmente porque muchos familiares de los reclutas podrían no contar con la documentación requerida. A pesar de ello, no se ha aclarado por qué ICE decidió desplegarse específicamente en Parris Island ni si la medida responde a una política más amplia.

“ICE no realizará arrestos”, DHS

Ante la controversia, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que exista un operativo de detenciones durante los eventos. “ICE no realizará arrestos en la ceremonia de graduación del entrenamiento básico en Parris Island, Carolina del Sur”, aseguró.

Las ceremonias de graduación representan un momento clave para los reclutas y sus familias. Como parte de la tradición, los familiares son invitados a visitar la base y celebrar la culminación del entrenamiento, que se extiende por 13 semanas y durante el cual los jóvenes permanecen sin contacto directo con sus seres queridos.

Por su parte, el portavoz de MCRD Parris Island instó a los asistentes a acudir con “una identificación válida” y a limitar los objetos personales que lleven consigo, con el fin de “agilizar el proceso [de entrada] e [ingresar] sin contratiempos”.

El mismo funcionario subrayó el carácter inusual de la medida: “Si bien el Cuerpo de Marines coordina habitualmente con sus socios federales en materia de seguridad, esta es la primera vez en la memoria reciente que las agencias federales de aplicación de la ley han apoyado las operaciones de acceso a la base en Parris Island en esta capacidad”.

Hasta ahora, no se ha confirmado si la presencia de ICE se mantendrá de forma permanente en esta u otras bases militares.

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