ICE detiene a ciudadano en California y usa escaneo facial sin orden

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a un ciudadano estadounidense en California y, según denuncias, utilizaron tecnología de reconocimiento facial antes de liberarlo.

El incidente ocurrió en Huntington Beach y fue captado en video por testigos. En las imágenes, se observa cómo varios agentes rodean a un hombre junto a su vehículo, mientras otros permanecen vigilando la zona. Los agentes le solicitan su identificación y la procesan en su sistema, pero al no obtener resultados —presuntamente por una falla técnica— optan por escanear su rostro.

De acuerdo con los testimonios difundidos, el hombre no era sospechoso de ningún delito y no existía una orden de arresto en su contra. A pesar de ello, fue retenido durante varios minutos en lo que expertos legales califican como una posible detención arbitraria.

El caso ha reavivado preocupaciones sobre el respeto a la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a las personas contra registros e incautaciones irrazonables. Organizaciones defensoras de derechos civiles han advertido que detener a una persona sin causa probable o únicamente por su apariencia podría constituir una violación constitucional.

Además, el uso de reconocimiento facial en este contexto ha generado inquietud adicional. Especialistas señalan que recurrir a herramientas biométricas sin un marco claro o supervisión judicial abre la puerta a abusos, especialmente en comunidades vulnerables.

Este episodio se suma a otros reportes en distintas partes del país donde ciudadanos estadounidenses han sido detenidos o interrogados por agentes migratorios. En muchos de estos casos, las denuncias apuntan a posibles prácticas de perfilamiento racial.

Hasta el momento, ICE no ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido en Huntington Beach. Sin embargo, el video ha comenzado a circular ampliamente en redes sociales, generando críticas y llamados a una mayor supervisión de las agencias federales.

🚨BREAKING: ICE agents in Huntington Beach illegally detained a U.S. citizen… and then forced him to allow them to scan his face before letting him go.



In the video, four agents surround a man outside his car, with three more stand guard while people film.



They demand his ID…… pic.twitter.com/XWYL5hMad0 — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) March 27, 2026

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