La inflación se acelera al 3.8% en abril y llega a su nivel más alto desde mayo del 2023

La inflación en Estados Unidos reventó durante abril, luego de que el Índice de Precios al Consumidor (CPI) registrara un aumento anual del 3.8%, según el reporte publicado este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). El dato se ubicó por encima del 3.3% reportado en marzo y representó la tasa de inflación anual más alta desde mayo de 2023.

En su comparación mensual, los precios al consumidor aumentaron 0.6% en abril, tras el incremento de 0.9% observado el mes anterior.

Uno de los rubros que más incidió nuevamente sobre la inflación fue el energético. De acuerdo con la BLS, el índice de energía subió 3.8% durante abril, impulsado principalmente por el comportamiento de la gasolina, cuyos precios avanzaron 5.4% en términos ajustados estacionalmente.

Sin ajuste estacional, el incremento mensual de la gasolina fue todavía mayor, al alcanzar 11.1%, es decir, antes de aplicar los ajustes estadísticos que utiliza la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) para eliminar variaciones típicas de ciertas temporadas del año, los precios de la gasolina mostraron un aumento mucho más pronunciado durante abril. Esto significa que los consumidores sí vieron un aumento mucho más fuerte en los precios de la gasolina en el mes.

En términos anuales, el precio de la gasolina acumula ya un incremento de 28.4%, mientras que el índice general de energía muestra un alza de 17.9% frente a abril del año pasado.

Todo esto ocurre mientras el encarecimiento de la energía continúa elevando la presión sobre los precios, con el petróleo cotizando por encima de los $100 dólares por barril y la gasolina rondando un promedio nacional de $4.50 dólares por galón, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

Los alimentos también registraron presiones durante el mes. El índice alimentario aumentó 0.5% en abril, después de permanecer sin cambios en marzo. Dentro de esta categoría, los alimentos para consumo en el hogar avanzaron 0.7%, mientras que los alimentos fuera de casa subieron 0.2%.

Entre los productos con mayores aumentos destacaron las carnes, aves, pescado y huevo, con un incremento mensual de 1.3%. La carne de res, en particular, subió 2.7% durante abril. Asimismo, el índice de frutas y verduras avanzó 1.8%, mientras que las bebidas no alcohólicas registraron un aumento de 1.1%.

A tasa anual, los precios de los alimentos acumulan un incremento de 3.2%, mientras que los alimentos fuera del hogar presentan una variación de 3.6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Mientras tanto, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía por ser considerados componentes más volátiles, avanzó 0.4% en el mes y se ubicó en 2.8% a tasa anual. En marzo, este indicador había mostrado incrementos mensuales de 0.2%.

Otro componente que mantuvo presión sobre la inflación fue la vivienda. El índice shelter avanzó 0.6% durante abril y acumula un incremento anual de 3.3%. Tanto el componente de rentas como el equivalente de renta para propietarios registraron aumentos mensuales de 0.5%.

Previo a la publicación del reporte, analistas consultados por Reuters esperaban un incremento mensual de 0.6% y una inflación anual cercana a 3.7%, en un contexto marcado por el aumento en los costos energéticos durante las últimas semanas. El informe oficial superó con creces las expectativas de los expertos.

El resultado terminó ubicándose ligeramente por encima de las expectativas en su medición anual. De acuerdo con CNBC, la inflación anual superó por una décima de punto porcentual las previsiones del consenso recopilado por Dow Jones, mientras que buena parte de las presiones inflacionarias continúa concentrándose en rubros como energía y alimentos (especialmente, los registros que tienen que ver con los combustibles), a lo que usualmente se le conoce que están fuera de los componentes core.

Además de energía y vivienda, otros rubros que registraron aumentos durante abril fueron las tarifas aéreas (2.8%), artículos para el hogar y operaciones domésticas (0.7%), cuidado personal (0.7%), ropa (0.6%) y educación (0.2%). En contraste, los índices de vehículos nuevos (-0.2%), comunicación (-0.2%) y atención médica (-0.1%) presentaron disminuciones durante el mes.

El reporte de inflación llega además en un momento especialmente delicado para la Reserva Federal (Fed), que ha mantenido las tasas de interés sin cambios durante todo el año en medio de crecientes diferencias internas sobre el rumbo de la política monetaria. A finales de abril, la Fed volvió a votar a favor de mantener los tipos, aunque registró cuatro votos en contra, la mayor cantidad desde 1992.

En este contexto, los mercados siguen apostando mayoritariamente a que las tasas permanecerán sin cambios durante el resto del año, aunque operadores ya comenzaron a elevar las probabilidades de un eventual aumento hacia finales de 2026.

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