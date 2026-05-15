Precio del dólar en México hoy, 15 de mayo del 2026: el billete verde se fortalece

A pesar de que el peso mexicano ha mostrado estabilidad cambiaria frente al dólar en las últimas semanas, este viernes 15 de mayo del 2026, el billete verde tuvo un fuerte repunte en las primeras horas del día. Esta inesperada situación puede beneficiar a millones de personas que consultan la cotización de la divisa para realizar pagos, enviar remesas y comprar dólares. Hoy puede ser un buen día para enviar dinero a la familia en tu lugar de origen.

Este viernes, el precio del dólar en México se ubica en un promedio de $17.33 pesos por unidad. La cifra representa un incremento frente al cierre previo de $17.22 pesos registrado el jueves 14 de mayo, de acuerdo con información de Dow Jones. Durante las primeras operaciones del día, el billete verde avanzó 0.63% frente a la moneda mexicana.

A pesar del movimiento alcista de la divisa estadounidense, el peso mexicano mantiene una tendencia relativamente sólida en el mercado cambiario. En la última semana, el dólar acumula un avance de 0.75%; sin embargo, en comparación anual todavía muestra una caída de 8.43%, reflejando la fortaleza que ha conservado la moneda mexicana frente al dólar durante gran parte del último año.

El comportamiento reciente del mercado también refleja una etapa de menor volatilidad. Actualmente, el indicador se ubica en 4.36%, nivel considerablemente inferior a la volatilidad de referencia de 7.68%. Este escenario apunta a una jornada con movimientos moderados en las operaciones cambiarias.

Por otra parte, el Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este viernes 15 de mayo quedó establecido en $17.21 pesos por dólar. Asimismo, el organismo detalló que el tipo de cambio para el pago de obligaciones en dólares estadounidenses se fijó en $17.18 pesos por unidad. El tipo de cambio FIX es determinado por Banxico en días hábiles bancarios. Este cálculo se realiza a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se publica un día antes en el DOF.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las instituciones financieras presentan variaciones importantes en el precio de compra y venta del dólar este viernes. Las cotizaciones en ventanilla para el 15 de mayo de 2026 se encuentran de la siguiente manera:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.00 pesos y venta en $17.64 pesos.

BBVA: compra en $16.37 pesos y venta en $17.50 pesos.

Banorte: compra en $16.00 pesos y venta en $17.60 pesos.

Banamex: compra en $16.66 pesos y venta en $17.62 pesos.

y venta en $17.62 pesos. Scotiabank: compra en $16.60 pesos y venta en $17.85 pesos.

En el comparativo bancario, BBVA registra una de las cotizaciones de venta más bajas de la jornada, mientras que Banamex mantiene uno de los precios de compra más altos para quienes buscan cambiar dólares.

En las instituciones bancarias de México de la frontera norte, el dólar a la venta ronda los $17.62 pesos, mientras que el promedio de compra se ubica en $16.49 pesos por unidad.

Por otro lado, las casas de cambio ubicadas en distintos puntos del país y en la frontera de Tamaulipas manejan un precio promedio de venta de $17.25 pesos y una cotización de compra cercana a los $16.75 pesos.

Las compañías dedicadas al envío de remesas también muestran variaciones en sus tipos de cambio este viernes. Western Union cotiza el dólar en $16.84 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram establece el cambio en $17.70 pesos por unidad.

Durante la jornada anterior, el comportamiento del mercado cambiario mostró estabilidad moderada. El jueves 14 de mayo, el dólar cerró en $17.22 pesos y en bancos de la frontera norte alcanzó precios de venta cercanos a los $17.50 pesos, con compras alrededor de los $16.36 pesos.

Se recomienda a quienes realizan operaciones en dólares que revisen constantemente las actualizaciones del tipo de cambio, ya que las cotizaciones pueden modificarse varias veces a lo largo del día dependiendo de la actividad del mercado internacional, la demanda de divisas y las decisiones financieras globales.

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