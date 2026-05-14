Precio del dólar en México hoy, 14 de mayo del 2026: impacto de Warsh en la Fed

El precio del dólar en México registra pocos cambios este jueves 14 de mayo de 2026, luego de una jornada positiva para el peso mexicano en los mercados cambiarios. Mientras miles de personas revisan el tipo de cambio para enviar dinero, hacer pagos o cambiar divisas, la moneda mexicana continúa mostrando estabilidad frente al billete verde.

Hoy, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $17.19 pesos. Durante las operaciones bancarias del miércoles, el peso logró avanzar frente a la moneda estadounidense, en una sesión donde los inversionistas mantuvieron atención sobre el escenario internacional, la visita de Donald Trump a China y el nombramiento del nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh.

La divisa mexicana ganó 0.27% frente al dólar al cierre de las transacciones bancarias. Aunque el movimiento fue moderado, refleja que el peso continúa resistiendo la presión de los mercados globales y mantiene una tendencia estable durante las últimas semanas.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar correspondiente al miércoles 13 de mayo fue de $17.1807 pesos, cifra calculada a partir del promedio de operaciones bancarias. Sin embargo, debido a las variaciones del mercado a lo largo del día, el tipo de cambio práctico concluyó alrededor de los $17.17 pesos.

Por otra parte, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó establecido en $17.1878 pesos para este jueves 14 de mayo. Asimismo, Banxico indicó que el tipo de cambio para el pago de obligaciones en dólares estadounidenses se fijó en $17.2520 pesos.

Durante la apertura de la jornada, el dólar se ubicó cerca de los $17.21 pesos, mostrando un incremento de 0.2% respecto al cierre previo de $17.18 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

En el balance semanal, el dólar acumula un avance de 0.17%. Sin embargo, en términos anuales registra una caída de 9.23%, reflejando que el peso mexicano ha mantenido fortaleza frente a la divisa estadounidense durante gran parte del último año.

El comportamiento reciente del mercado cambiario mantiene una volatilidad moderada. Actualmente, esta se ubica en 5.23%, por debajo del nivel de referencia de 7.66%, lo que indica una etapa de relativa estabilidad en la cotización del dólar.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones en ventanilla presentan variaciones importantes dependiendo de la institución financiera. Para este 14 de mayo, los precios de compra y venta en bancos en México se ubican de la siguiente manera:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.00 pesos y venta en $17.64 pesos.

BBVA: compra en $16.51 pesos y venta en $17.94 pesos.

Banorte : compra en $15.95 pesos y venta en $17.55 pesos .

: compra en $15.95 pesos y . Banamex: compra en $16.66 pesos y venta en $17.62 pesos.

y venta en $17.62 pesos. Scotiabank: compra en $16.65 pesos y venta en $17.85 pesos.

En el comparativo bancario, Banorte mantiene el precio de venta más bajo para quienes buscan adquirir dólares este jueves. En contraste, Banamex continúa ofreciendo una de las cotizaciones de compra más altas, seguido muy de cerca por Scotiabank.

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta ronda los $17.50 pesos, mientras que el precio de compra se mantiene cerca de los $16.36 pesos en promedio.

Las empresas de transferencias internacionales también presentan variaciones en sus cotizaciones. Western Union ubica el dólar en $16.87 pesos, mientras que MoneyGram maneja un tipo de cambio de $17.69 pesos por unidad.

Nombran a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal

El miércoles, el Senado aprobó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed). Su nombramiento no fue tan unánime como en otras ocasiones, siendo una de las votaciones más divididas registradas para este cargo, con 54 votos a favor y 45 en contra.

Uno de los factores que han generado polémica e incertidumbre, ejemplificado por la división en el Congreso, es la cercanía de Warsh al presidente Donald Trump.

En los últimos meses, el mandatario presionó a la Fed, encabezada hasta el momento por Jerome Powell, a reducir las tasas de interés. El banco central, en uso de su plena autonomía, ha mantenido los tipos de referencia sin movimiento, luego de que la inflación no ha llegado a la meta del 2% y, por el contrario, se ha disparado en los últimos meses hasta el 3.8% interanual en abril.

Con Warsh al mando, se teme que ceda a las presiones y comience a realizar recortes tal y como lo desea el presidente Trump. No obstante, cabe recordar que las decisiones en el banco central no son unilaterales, ya que la política económica del país que se establece en la Fed depende de un comité de 12 miembros, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), y no solo de su presidente.

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