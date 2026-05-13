Kevin Warsh es nombrado el nuevo presidente de la Reserva Federal, aprobado por el Senado

El Senado de los Estados Unidos tomó una decisión y confirmó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed). Se espera que esto marque un nuevo rumbo en el sistema financiero del país, en un contexto desafiante donde la inflación volvió a elevarse y las tasas de interés se han mantenido sin grandes cambios, a pesar de las presiones del presidente Donald Trump.

Warsh obtuvo la aprobación final este miércoles con 54 votos a favor y 45 en contra, en una de las votaciones más divididas registradas para este cargo. El respaldo provino principalmente de legisladores republicanos, junto con un único voto demócrata, el del senador John Fetterman de Pensilvania.

El nuevo presidente de la Fed es abogado, financiero y ya había ocupado un puesto como gobernador de la institución entre 2006 y 2011. Su regreso ocurre tras un proceso de nominación complejo, impulsado por el presidente Donald Trump, quien ha mantenido diferencias constantes con la política monetaria del organismo, liderado actualmente por Jerome Powell.

Durante su audiencia de confirmación, Warsh evitó responder de forma directa algunas preguntas clave sobre la economía y el escenario político reciente. Incluso fue cuestionado sobre si reconocía la derrota de Trump en las elecciones de 2020 frente a Joe Biden, tema que esquivó sin una respuesta clara, lo que aumentó las dudas sobre su independencia.

El nuevo líder de la Fed asumirá el cargo el viernes, justo cuando finaliza el mandato de Jerome Powell como presidente. Powell deja el puesto tras años marcados por decisiones críticas, incluyendo la gestión de la economía durante la pandemia de COVID-19 y su postura firme frente a las presiones de la Casa Blanca para reducir las tasas de interés.

Los esfuerzos del Departamento de Justicia para investigar a Powell generaron tensión en el Senado. La investigación fue finalmente retirada en abril, lo que permitió destrabar la confirmación de Warsh.

También, durante meses, el presidente Trump presionó públicamente a Powell con críticas directas, calificándolo con términos como “tonto” y “demasiado lento” por no reducir las tasas de manera más agresiva. También hubo intentos de abrir investigaciones legales relacionadas con el banco central, lo que aumentó las preocupaciones sobre la independencia de la institución.

Warsh llega a la presidencia en un contexto económico complejo. La inflación en Estados Unidos se ha mantenido por encima del objetivo del 2% de la Fed, y en meses recientes llegó a niveles cercanos al 3.8%, impulsada principalmente por el aumento en los precios de la energía debido a tensiones internacionales y el conflicto en Irán.

El nuevo presidente ha defendido públicamente la necesidad de un cambio en el enfoque del banco central, un “cambio de régimen” en la política monetaria, con una estrategia más conservadora, posible reducción de tasas de interés y una revisión del tamaño del balance de la Fed. También ha planteado una mayor coordinación con el Departamento del Tesoro, una postura que genera debate entre analistas sobre los límites de la independencia institucional.

“La independencia en la política monetaria es esencial”, declaró Warsh durante su audiencia de confirmación en el Senado el mes pasado, como una manera de esquivar los cuestionamientos sobre su cercanía con la administración Trump.

Aunque Warsh asume el liderazgo de la institución, su poder no es absoluto, ya que las decisiones de tasas de interés dependen de un comité de 12 miembros, donde conviven gobernadores designados por distintos gobiernos y presidentes regionales de la Fed.

El liderazgo de Warsh será observado de cerca por mercados, analistas y legisladores, mientras Estados Unidos entra en un nuevo ciclo de política monetaria con decisiones que podrían impactar directamente el bolsillo de millones de familias.

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