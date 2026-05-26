Cómo ahorrar dinero al comprar un automóvil: los tips que debes saber

¿Qué forma parte del sueño americano? Formar una familia, tener una casa y un automóvil. Ese objetivo cada vez se está quedando más en un sueño difícil de convertir en realidad con los altos precios de las viviendas y los vehículos. Sin embargo, siempre hay alternativas y estrategias para cumplir tus metas financieras y hoy nos vamos a enfocar en explicarte cómo podrías ahorrar dinero al comprar tu auto.

Para nadie es noticia que los precios de los automóviles están por las nubes y las tasas de interés son elevadas. El resultado: comprar auto es caro. Actualmente, el precio promedio de un auto nuevo ronda los $50,000 dólares, según Kelly Blue Book. Eso representa un aumento de 30% frente a los niveles de 2019.

Los vehículos usados tampoco ofrecen demasiado alivio: el costo promedio ya supera los $25,000 dólares.

Y vamos a seguirle sumando peso a nuestra cartera. El precio de la gasolina continúa aumentando debido a las tensiones internacionales y el conflicto con Irán, mientras la inflación sigue presionando los gastos diarios de millones de familias.

Todo esto hace que comprar un auto se vuelva un desafío. No obstante, para darle un respiro de esperanza a nuestro bolsillo, hay algunos aspectos que debes tener presentes a la hora de ir con una concesionaria o vendedor para que tengas claro cuánto podrías gastar en total al adquirir tu vehículo.

El error más común al financiar un automóvil

Muchos compradores se enfocan únicamente en que la mensualidad “se vea barata”, sea baja; pero eso puede convertirse en un problema financiero a largo plazo.

“La gente dice: ‘Quiero un coche, es caro; si alargamos los pagos, podré permitírmelo mensualmente'”, explicó Jill Schlesinger, analista de negocios de CBS News.

Actualmente, uno de cada cuatro estadounidenses financia su automóvil a 84 meses, es decir, siete años, de acuerdo con datos de Edmunds. El problema es que mientras más tiempo dura el préstamo, más intereses se terminan pagando.

Además, el pago mensual promedio de un vehículo nuevo ya alcanza los $773 dólares, sin incluir seguro, gasolina ni mantenimiento.

“Tenemos mucha gente que paga mil dólares al mes por la cuota de su coche”, señaló Schlesinger.

Por eso, especialistas recomiendan hacer cuentas antes de visitar cualquier concesionario. Si un préstamo a cinco años todavía queda fuera de tu presupuesto, probablemente el vehículo es demasiado caro para tus ingresos actuales.

También aconsejan llegar con financiamiento aprobado previamente por un banco o cooperativa de crédito. Eso ayuda a comparar tasas de interés y evita aceptar condiciones poco favorables en la agencia.

Cómo encontrar un auto más barato sin cometer errores

Expertos de Consumer Reports recomiendan mantener la mente abierta y no enfocarse únicamente en SUVs grandes o camionetas de lujo, ya que suelen ser mucho más caras. En muchos casos, elegir un sedán pequeño o un vehículo con menos extras puede representar miles de dólares de ahorro tanto en el precio inicial como en gasolina y seguro.

Otra recomendación importante es investigar precios antes de salir de casa. Sitios como Cars.com, TrueCar o Car Gurus permiten comparar inventarios, promociones y precios reales en distintos concesionarios.

“La mejor herramienta del consumidor es estar dispuesto a retirarse de la negociación”, comentó Schlesinger. “Si puedes retirarte, podrás negociar un mejor trato”.

Los especialistas también advierten sobre pagar miles de dólares por encima del precio sugerido por el fabricante. Aunque algunos concesionarios agregan paquetes adicionales o cargos extra, eso puede afectar seriamente el valor del automóvil en el futuro.

¿Conviene comprar un auto usado o reparar el actual?

Para quienes no encuentran un vehículo nuevo dentro de su presupuesto, existen alternativas que pueden ayudar a ahorrar dinero. Una opción son los autos seminuevos certificados, conocidos como CPO por sus siglas en inglés. Estos vehículos suelen tener pocos años de uso, incluyen garantía y normalmente cuestan menos que un modelo totalmente nuevo.

También hay conductores que están optando por reparar su automóvil actual y esperar mejores condiciones del mercado. Sin embargo, expertos recomiendan no invertir demasiado dinero en vehículos que ya están al final de su vida útil.

“Digamos que tu coche vale $8,000 dólares. No pagues $5,000 dólares para repararlo”, explicó Schlesinger. “En algún momento de la vida útil del coche, es mejor comprar uno nuevo”.

Por último, los especialistas recomiendan revisar el costo completo de tener un automóvil, y no solo la mensualidad que pagarás. Eso significa contemplar los gastos de seguro, intereses, gasolina y mantenimiento. De nada te serviría conseguir una buena oferta en el concesionario si, sumado todo el gasto de tu vehículo, puede convertir en pesadilla lo que pretendía ser un sueño hecho realidad.

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