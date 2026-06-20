¿Cuáles son las selecciones que ya fueron eliminadas del Mundial 2026?

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá está dejando grandes expectativas. A pesar de que algunas selecciones pequeñas lograron competir en sus primeros partidos, hay otras que ya se despiden del Mundial de 2026. Repasa cuáles son las primeras selecciones eliminadas del torneo.

Los Grupos A y B aún no tienen selecciones sin opciones de avanzar a la siguiente ronda. El primer eliminado llegó en el Grupo C. Haití, representante de Concacaf, se despide de la competencia.

El el primer partido Haití tuvo un buen rendimiento en el sector defensivo. Los haitianos solo cayeron 1-0 contra Escocia por un gol de John McGinn en el primer tiempo.

Sin puntos en el bolsillo, su siguiente rival fue Brasil. A la “Canarinha” solo le bastó un tiempo para vencer al conjunto haitiano. Con un doblete de Matheus Cunha y un tanto de Vinícius Jr. Brasil se quedó con los tres puntos.

Esto mandó a Haití al fondo de la tabla sin unidades. En caso de que el conjunto de Concacaf logre vencer a Marruecos en la última jornada, el enfrentamiento directo con Escocia los dejaría fuera del Mundial.

La otra selección eliminada de la Copa del Mundo de 2026 es Turquía. El conjunto europeo es la primera gran decepción del torneo. Todo comenzó mal cuando los turcos cayeron ante Australia 2-0, a pesar de haber dominado todo el partido.

En el segundo partido, Paraguay se llevó los tres puntos con un gol de Matías Galarza en los primeros minutos del encuentro. Paraguay jugó con un futbolista menos durante todo el segundo tiempo pro la expulsión de Miguel Almirón. A pesar de ello, los turcos no pudieron marcar su primer gol en el torneo.

Turquía queda en el fondo del Grupo D sin puntos. En caso de que en la última jornada logren vencer a Estados Unidos e igualar la linea del tercer lugar, el enfrentamiento directo entre Paraguay y Australia los deja sin opciones.

Así marcha el Mundial 2026

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