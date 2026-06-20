Mundial 2026: resultados de ayer, 19 de junio y los partidos que podrás ver hoy, 20 de junio

A los dieciseisavos de final se sumó otra selección. Estados Unidos lidera el Grupo D y confirmó su presencia en la siguiente ronda. Brasil se sacó la presión del empate inicial. Repasa los partidos de la Copa del Mundo de este sábado 20 de junio.

Por el Grupo D, Estados Unidos venció a Australia en el Estadio Seattle. Un autogol de Cameron Burgess y un tanto de Alex Freeman le dieron el triunfo 2-0 a la USMNT; el otro duelo del grupo se desarrolló en el Estadio Bahía de San Francisco. Paraguay venció y eliminó a Turquía con un gol de Matías Galarza en los primeros minutos del encuentro.

En la jornada también hubo acción en el Grupo C. En el Estadio Boston Marruecos derrotó 1-0 a Escocia con gol tempranero de Ismael Saibari; Brasil goleó 3-0 a Haití en el Estadio Filadelfia. Todas las anotaciones fueron en el primer tiempo (doblete de Matheus Cunha y un gol de Vinícius Jr.).

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 19 de junio

En esta jornada habrá actividad en el Grupo E. Alemania se medirá a Costa de Marfil en el Estadio Toronto. Este es un duelo por el liderato del sector. Ecuador y Curazao, ambos sin puntos, buscarán meterse en la pelea en un enfrentamiento en el Estadio Kansas City.

También se desarrollará la segunda jornada del Grupo F. El Estadio Houston será el escenario del enfrentamiento entre Suecia y Países Bajos. El conjunto neerlandés solo tiene un punto tras el empate con Japón. Los suecos golearon a Túnez en la primera jornada.

El otro duelo será entre Túnez y Japón. Los asiáticos buscaran reivindicar su buen momento con el rival más débil del grupo. Este partido se jugará en el Estadio Monterrey.

Horarios y transmisiones de los partidos de hoy, 20 de junio

Países Bajos vs. Suecia

Horario en Estados Unidos: 13:00 horas ET y 10:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Alemania vs. Costa de Marfil

Horario en Estados Unidos: 16:00 horas ET y 13:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Ecuador vs. Curazao

Horario en Estados Unidos: 20:00 horas ET y 17:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Túnez vs. Japón

Horario en Estados Unidos: 00:00 horas ET y 21 horas ET.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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