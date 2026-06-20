Triunfo de Paraguay sobre Turquía le asegura a Estados Unidos el primer lugar de grupo

La segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026 dejó consecuencias importantes en la lucha por la clasificación. Paraguay derrotó 1-0 a Turquía en un intenso encuentro marcado por un gol tempranero de Matías Galarza y la expulsión de Miguel Almirón, un resultado que además confirmó a Estados Unidos como líder matemático del grupo.

El conjunto guaraní consiguió tres puntos vitales para mantenerse con vida en la pelea por los dieciseisavos de final, mientras que los turcos quedaron contra las cuerdas tras sufrir su segunda derrota consecutiva en el torneo.

Paraguay golpea desde el inicio y toma ventaja

El partido apenas comenzaba cuando Paraguay encontró la anotación que terminaría definiendo el encuentro.

A los pocos segundos del silbatazo inicial, Matías Galarza aprovechó una desatención defensiva para enviar el balón al fondo de la red y adelantar al conjunto sudamericano.

????? DESDE LA CANCHA: ¡GOL VESTIDOR DE PARAGUAY!



Dos minutos le bastaron a Matías Galarza para mandar a guardar el balón y marcar el 1-0 de Paraguay ante Turquía. Así se vivió la euforia de la anotación a ras de campo. ???



¿Logrará la 'Albirroja' mantener la ventaja? ?



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La anotación obligó a Turquía a asumir riesgos desde muy temprano, dominando largos pasajes de posesión, aunque sin la claridad necesaria para romper el orden defensivo paraguayo.

Con la ventaja en el marcador, los dirigidos por Gustavo Alfaro apostaron por un bloque compacto y buscaron hacer daño mediante transiciones rápidas.

La expulsión de Miguel Almirón cambia el partido

La situación se complicó para Paraguay antes del descanso.

Miguel Almirón vio la tarjeta roja tras una acción que dejó a su equipo con un futbolista menos durante buena parte del compromiso.

A partir de ese momento, Turquía incrementó la presión y adelantó líneas en busca del empate, mientras Paraguay se vio obligado a multiplicar esfuerzos para conservar la ventaja.

Sin embargo, pese a la superioridad numérica, el conjunto turco nunca encontró la precisión necesaria en los metros finales y terminó chocando una y otra vez contra la resistencia paraguaya.

Estados Unidos asegura el primer lugar del Grupo D

Más allá de la victoria paraguaya, uno de los grandes beneficiados de la jornada fue Estados Unidos.

El combinado estadounidense había llegado a seis puntos tras imponerse en sus dos primeros compromisos del Mundial 2026 y observaba con atención el duelo entre Paraguay y Turquía.

Con la derrota turca, ninguno de sus perseguidores podrá alcanzar la línea de puntos de los norteamericanos al cierre de la fase de grupos.

Paraguay llegó a tres unidades con este triunfo, mientras que Turquía se quedó sin puntos. De esta forma, incluso si Estados Unidos pierde su último partido y Paraguay gana nuevamente, ambos equipos podrían igualar en puntos, pero los estadounidenses conservarían la ventaja gracias a su victoria en el enfrentamiento directo de la primera jornada.

Por ello, el conjunto de las barras y las estrellas quedó matemáticamente instalado en la cima del sector y avanzará a los dieciseisavos de final como primer lugar del Grupo D.

Así, el conjunto norteamericano se convirtió en el segundo que avanza a la siguiente ronda del magno torneo y que ya no puede perder la punta, luego de que el día anterior lo hiciera México tras derrotar a Corea del Sur.

Paraguay mantiene vivas sus aspiraciones

Además de beneficiar a Estados Unidos, el resultado permitió que Paraguay llegara con opciones reales de clasificación a la última fecha.

Tras caer en su debut ante los estadounidenses, la Albirroja reaccionó en un partido de alta exigencia y consiguió un triunfo que podría resultar decisivo en la lucha por el segundo boleto del grupo.

La selección sudamericana deberá cerrar la fase de grupos con otro resultado positivo para asegurar su presencia en la ronda eliminatoria.

Turquía queda al borde de la eliminación

Para Turquía, la derrota representa un golpe durísimo en sus aspiraciones mundialistas.

El conjunto europeo necesitaba sumar para mantenerse en la pelea, pero volvió a mostrar dificultades ofensivas y terminó pagando caro el gol recibido en los primeros instantes del encuentro.

Con dos derrotas en dos presentaciones, su margen de error desapareció y ahora dependerá de un triunfo con la mayor cantidad de goles posible y una combinación de resultados en los otros grupos para conservar alguna esperanza de avanzar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares.

Mientras tanto, el gran ganador indirecto de este partido fue Estados Unidos, que gracias al triunfo paraguayo ya puede presumir el liderato asegurado del Grupo D del Mundial 2026.

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