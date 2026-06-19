Estados Unidos vence a Australia y sigue con paso perfecto en el Mundial 2026

Estados Unidos y Australia se entrenaron en el Estadio Seattle. Por el Grupo D, la USMNT venció 2-0 al conjunto australiano. Un autogol de Cameron Burgess le abrió el camino a los locales. Alex Freeman sentenció el marcador. Estados Unidos tiene dos victorias en dos partidos. Es cuestión de tiempo para que Estados Unidos selle su clasificación.

Once inicial de Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Malik Tillman, Weston McKennie, Sergiño Dest; Ricardo Pepi y Folarin Balogun.

Once inicial de Australia: Patrick Beach; Jacob Italiano, Cameron Burgess, Harry Souttar, Alessandro Circati, Jordan Bos; Nishan Velupillay, Paul Okon-Engstler, Aiden O’Neill, Mathew Leckie; Mohamed Touré.

En los primeros 10 minutos se pudo observar mucha intensidad de ambas selecciones. Ambos conjuntos iban con fuerza a la marca e intentaban ser muy verticales con el balón en los pies.

A look at the Matthew Leckie challenge on Tyler Adams



Should this have been a yellow card? pic.twitter.com/TFbazozdzy — FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026

El juego por las bandas fue el principal arma ofensiva de la selección de Estados Unidos. Folarin Balogun desbordó con mucha velocidad sobre el costado izquierdo. Balogun centró buscando a Ricardo Pepi, pero ese balón terminó cruzándose con la pierna de Cameron Burgess que mandó el balón dentro del arco.

More angles of the @USMNT's opening goal against Australia in Seattle ?? pic.twitter.com/Ar7YdL0ZS0 — FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026

Antes de el primer tiempo de hidratación, el partido era bastante entretenido. A pesar de que los estadounidenses buscaban con mucha insistencia el arco rival, la USMNT dejaba espacios en defensa. Australia no se replegó tras el gol encajado. “Los Socceroos” ganaron un par de córners que incomodaron un poco a la defensa del conjunto de Concacaf.

Pero al minuto 41, Estados Unidos hizo un “gol de VAR”. Todo se produjo a partir de una jugada ensayada. Antonee Robinson puso la pelota al borde del área para Tim Ream disparara al arco. El balón quedó rifado y Alex Freeman pudo mandarlo al fondo de la red tras el rebote del guardameta.

ALEX FREEMAN MAKES IT 2-0 AMERICA! ??



The goal is confirmed for the @USMNT after a VAR check! pic.twitter.com/jTGJxaXk52 — FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026

En primera instancia, este gol fue anulado por fuera de juego. En esa jugada habían dos futbolistas de Estados Unidos en posición ilícita. Sin embargo, Freeman estaba habilitado y desde el VAR interpretaron que no hubo una participación directa de los jugadores que invalidarían la jugada.

Another look at the VAR review on Alex Freeman's goal pic.twitter.com/cdPsLGbmwN — FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026

THE GOAL IS GIVEN AND THE BUILDING SHAKES IN SEATTLE ??



WHAT A CELEBRATION FROM ALEX FREEMAN AND THE ENTIRE @USMNT BENCH pic.twitter.com/U7BPVa0Ihm — FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026

Segundo tiempo en Seattle

El partido fue mucho más espeso en la segunda mitad. Australia tenía la responsabilidad de buscar el partido, pero Estados Unidos dominó el mediocampo. Australia tuvo muchas dificultades para alimentar a sus delanteros en los primeros minutos del segundo tiempo. Los estadounidenses seguían dando problemas con metros libres por delante.

Big opportunity for Balogun and the @USMNT early in the second half ? pic.twitter.com/44MVH4fkNF — FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026

El conjunto de Mauricio Pochettino se vio realmente cómodo en el partido. La selección de las Barras y las Estrellas reguló mucho mas el encuentro. Ante el inclemente sol en Seattle, los avances de los estadounidenses no eran tan peligrosos.

Al minuto 73, Mauricio Pochettino realizó algunos cambios para refrescar el ataque. Ricardo Pepi no tuvo un gran partido. El futbolista del PSV Eindhoven fue sustituido por Sebastian Berhalter. Pepi desentonó en el encuentro.

Sebastian Berhalter subs on for Ricardo Pepi ?? pic.twitter.com/yUye3IMsmO — FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026

En los minutos finales Australia inclinó la cancha sobre el arco de Matt Freese. Sin embargo, el conjunto de la confederación asiática no pudo concretar sus acciones. Los disparos de larga distancia terminaban en saque de meta para Freese.

Australia seguía intentando el gol de descuento y, sin quererlo, el alemán Felix Zwayer le dio respiro a Estados Unidos. El juez principal se tiró al césped un par de minutos mientras se recuperaba de sus molestias físicas. Esto enfrió el compromiso en los minutos finales.

Flo Balogun helps stretch out the referee pic.twitter.com/iQLHCX2wuc — FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026

Sigue leyendo:

– Chris Richards, el jugador perfecto de Estados Unidos ante Paraguay

– ¿Por qué en Estados Unidos le dicen “soccer” al fútbol?

– Ismaël Koné cuál es la gravedad de la lesión del futbolista canadiense que conmocionó al mundo

– Raúl Rangel advierte a las demás selecciones en el Mundial 2026