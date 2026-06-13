Chris Richards, el jugador perfecto de Estados Unidos ante Paraguay

La selección de Estados Unidos ganó y gustó en el partido de debut del Mundial 2026. La USMNT fue muy superior en el Estadio Los Ángeles. El rendimiento colectivo fue positivo, pero Chris Richards estableció una marca individual que será difícil de romper.

Con un doblete de Folarin Balogun, un gol de Giovanni Reyna y un autogol de Damián Bobadilla, Estados Unidos venció 4-1 a Paraguay. Este era un resultado impensado antes del inicio del torneo. La USMNT dominó el encuentro de principio a fin.

Uno de los puntos más altos en defensa fue Chris Richards. El futbolista del Crystal Palace fue el líder de la última línea de la USMNT. Richards ofreció una salida limpia en todo el partido.

Con el dorsal número 3, Chris Richards hizo un partido perfecto en cuanto a pases concretados. El defensor estadounidense se marchó del Estadio Los Ángeles con una efectividad del 100% en sus pases (83 pases otorgados en 83 intentos).

Chris Richards 83/83 completed passes are the most passes with 100% accuracy by any player in a FIFA World Cup match since 1966 ? pic.twitter.com/tDYxIRwpEA — ESPN Insights (@ESPNInsights) June 13, 2026

Los datos señalan que este es el registro más alto en la historia de los Mundiales desde que se lleva el conteo de este tipo de renglones. Nadie ha hecho un duelo con una cantidad de pases positivos tan altos desde el Mundial de 1966.

Ya hubo otros jugadores con noches perfectas en cuanto a pases, pero ninguno con la cantidad de Richards. En Rusia 2018, John Stones dejó un registro de 71-71 en un duelo contra Panamá; en ese mismo Mundial, Joao Miranda dejó un registro de 59-59 en un duelo contra Serbia.

Así marcha el Mundial 2026

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