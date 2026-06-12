Armando González reveló las indicaciones de Javier Aguirre antes de debutar en el Mundial

El Tri inició con el pie derecho el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El conjunto azteca venció 2-0 a Sudáfrica. Armando González vio sus primeros minutos en una Copa del Mundo. Javier Aguirre le dio confianza a la “Hormiga”.

El delantero de las Chivas de Guadalajara no fue titular en el duelo inaugural del Mundial. Sin embargo, González estaba listo para recibir el llamado de Javier Aguirre.

En el minuto 76 de partido, Armando González ingresó al campo en sustitución de Raúl Jiménez, uno de los goleadores del encuentro. El “Vasco” motivó a González antes de ingresar al campo.

“Nada, solo que hiciera lo que me trajo hasta aquí, y que me enfocara en eso”, reveló el joven delantero del Rebaño Sagrado en unas declaraciones para Fox Sports.

Armando González solo jugó los 15 minutos finales del encuentro. El delantero azteca no influyó mucho en acciones ofensivas. De hecho, la “Hormiga” no pateó al arco. González solo realizó un pase, recibió una falta y perdió un par de posesiones. Pero el jugador de las Chivas ya se quitó la presión del debut.

La experiencia de Armando González

A sus 23 años, Armando González ya vio los primeros minutos con México en una Copa del Mundo. Pero en términos generales, es la primera vez que la “Hormiga” está en un campeonato de este calibre. González se mostró encantado con esta primera experiencia en el mítico Estadio Azteca con la camiseta de El Tri.

“Increíble, no tengo palabras para describir lo que me tocó vivir hoy. Es que es impresionante toda la gente, toda la bandera, el himno, todo… No hay una forma de describirlo. Es pura emoción”, describió el delantero de la Liga MX.

Armando ‘Hormiga’ González in tears while singing the Mexican National Anthem! ???



An unforgettable moment for the Chivas striker. ? pic.twitter.com/AUoMJMH67q — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) June 11, 2026

Grupo A del Mundial de 2026

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