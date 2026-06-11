“Les pesó un poquito el escenario”: Javier Aguirre asegura que al Tri le temblaron las piernas

La selección de México arrancó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural disputado en el Estadio Azteca. Sin embargo, para Javier Aguirre, el resultado positivo no ocultó un aspecto que quedó evidente durante varios pasajes del encuentro: el nerviosismo de algunos futbolistas ante la magnitud del escenario.

El estratega mexicano celebró los primeros tres puntos del torneo, aunque reconoció que especialmente los jugadores más jóvenes sintieron el peso emocional de debutar en una Copa del Mundo organizada en casa.

“Fue el inicio del Mundial, por lo que ya dejamos los nervios a un costado y tenemos estos tres puntos que nos vienen muy bien”, destacó el entrenador.

Aguirre reconoce que el debut mundialista generó presión en varios jugadores

Tras el encuentro, Javier Aguirre explicó que el contexto del partido inaugural tuvo un impacto emocional importante dentro del plantel. Mencionó que, jugar ante un estadio repleto, con la expectativa de millones de aficionados y la responsabilidad de abrir el torneo provocó que algunos elementos no mostraran su mejor versión durante ciertos momentos del compromiso.

“Es un escenario brutal este Mundial, eso hace que las piernas tiemblen un poco y eso al jugador le hace pensar. El escenario es muy grande. El estado emocional, muy fuerte. Creo que a algunos, no a todos, les pesó un poquito el escenario. Una inauguración en casa pesa, pero son jóvenes y tenían que vivir la experiencia”.

#VocesTricolor de los protagonistas del primer partido de esta Copa del Mundo. ??



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México dominó el partido, pero dejó escapar oportunidades

Aunque la selección de México consiguió una victoria relativamente cómoda gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el cuerpo técnico considera que el marcador pudo ser más amplio.

El equipo generó múltiples oportunidades frente al arco sudafricano, pero la falta de precisión en los metros finales evitó que la diferencia fuera mayor.

Para Aguirre, la producción ofensiva fue positiva, aunque existe margen de mejora en la toma de decisiones y en la contundencia dentro del área rival.

“No jugamos bien la primera parte, pero pudimos irnos 3-0 y nadie habría dicho nada. Ellos por ahí solo llegaron una vez. Luego nos fuimos complicando. El segundo gol nos relajó y ya no fuimos verticales, pero para ser el primer partido me parece que tuvimos una buena actuación”, subrayó.

Javier Aguirre señala el principal aspecto a corregir

Más allá de la victoria, el seleccionador nacional dejó claro cuál será una de las prioridades del equipo de cara a los próximos compromisos del torneo.

La generación de jugadas ofensivas fue constante, pero faltó precisión en el último pase y mayor contundencia frente a la portería rival.

“Tuvimos 16 llegadas, 12 centros, pero no estuvimos muy finos en el último tercio, debemos concretar más, en eso vamos a trabajar porque no basta con toda la posesión que logramos. Nunca sufrimos atrás, por lo que si hubiéramos sido más contundentes la situación habría sido más tranquila”, puntualizó.

El próximo reto de la selección de México en el Mundial 2026

Con los primeros tres puntos en el bolsillo, la selección de México ya se enfoca en su siguiente compromiso dentro de la fase de grupos del Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Corea del Sur el próximo 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, un duelo que podría acercar al equipo a los octavos de final.

Posteriormente, cerrará la primera ronda frente a Chequia en la Ciudad de México, en un partido que podría resultar decisivo para definir las posiciones finales del grupo.

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