Raúl Jiménez llora tras su primer gol en un Mundial y lo dedica a su padre recientemente fallecido

La victoria de la selección de México sobre Sudáfrica dejó imágenes inolvidables para la afición tricolor, pero pocas tan emotivas como la de Raúl Jiménez celebrando entre lágrimas su primer gol en una Copa del Mundo.

El delantero del Wolverhampton fue el encargado de marcar el segundo tanto del combinado nacional y, tras enviar el balón al fondo de las redes, dedicó la anotación a su padre, quien falleció el pasado mes de marzo.

La escena conmovió tanto a los aficionados presentes en el Estadio Ciudad de México como a millones de espectadores que siguieron el debut de México en el Mundial 2026.

Raúl Jiménez pone fin a una larga espera en los Mundiales

Después de varios intentos a lo largo de su carrera internacional, Raúl Jiménez finalmente consiguió estrenarse como goleador en una Copa del Mundo.

El atacante apareció al minuto 67 para conectar un preciso remate de cabeza que amplió la ventaja de la selección mexicana y encaminó el triunfo en el partido inaugural del torneo.

La anotación representó el final de una sequía personal en los Mundiales y un momento de enorme significado para uno de los futbolistas más experimentados del plantel dirigido por México.

LOOK WHAT IT MEANS TO RAUL JIMÉNEZ ?? pic.twitter.com/9NPJZdBjjw — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

Una dedicatoria especial para su padre

Más allá de la importancia deportiva del gol, la celebración de Raúl Jiménez captó todas las miradas.

Tras marcar, el delantero levantó los brazos hacia el cielo en señal de homenaje a su padre. Instantes después, varios de sus compañeros corrieron para abrazarlo y acompañarlo en un momento cargado de emoción.

Las lágrimas del atacante reflejaron el significado personal de una anotación que llegó meses después de una pérdida familiar que marcó profundamente su vida.

????? Raúl Jimenez dedicates his first World Cup goal ever to his father he lost recently. ?? pic.twitter.com/9UehU2zVwT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026

La selección mexicana dominó desde el inicio

El conjunto nacional mostró superioridad desde los primeros minutos del encuentro ante Sudáfrica.

La presión alta, el control de la posesión y las constantes llegadas al área rival permitieron que la selección mexicana tomara rápidamente el control del partido.

El primer gol llegó gracias a Julián Quiñones, quien abrió el marcador y desató la euforia en el Estadio Ciudad de México, antes de que Raúl Jiménez ampliara la diferencia en la segunda mitad.

Un cierre con polémica arbitral

El encuentro también estuvo marcado por varias decisiones arbitrales que generaron debate.

La intensidad del compromiso provocó múltiples infracciones y terminó con expulsiones para ambos equipos. Sudáfrica finalizó el partido con nueve jugadores, mientras que México sufrió la expulsión de César Montes al minuto 90.

A pesar de las incidencias, el resultado permitió a la selección mexicana comenzar su participación en el Mundial 2026 con tres puntos valiosos y con la confianza reforzada de cara a los siguientes compromisos.

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