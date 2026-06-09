Raúl Jiménez vuelve al Wolverhampton: El ídolo mexicano buscará el ascenso a la Premier League

La historia entre Raúl Jiménez y el Wolverhampton suma un nuevo capítulo. El delantero mexicano regresará al club donde alcanzó su mejor nivel en el futbol europeo y se convirtió en una de las máximas figuras de la institución inglesa.

Tras varios años lejos de Molineux, el atacante de 34 años volverá a vestir la camiseta de los Wolves, equipo que descendió esta temporada a la Championship, la Segunda División de Inglaterra, y que ahora confía en la experiencia y capacidad goleadora del mexicano para luchar por el regreso inmediato a la Premier League.

Raúl Jiménez regresa al club donde hizo historia

La propia institución inglesa confirmó el retorno del seleccionado nacional mediante un comunicado oficial en el que destacó el legado que dejó durante su primera etapa.

“El mexicano regresa a los Wolves con un contrato de dos años con opción a otro más, tras haber asegurado un lugar entre los mejores delanteros que han representado al Old Gold en la historia, y el más grande en la era de la Premier League del club. Durante su primera etapa con la camiseta del equipo entre 2018 y 2023, Jiménez marcó 57 goles en 166 partidos, contribuyendo a transformar a los Wolves de un conjunto recién ascendido en uno de los más temidos del futbol inglés”, explicó el equipo en un comunicado.

The return of Raul ??



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Los números que convirtieron a Raúl Jiménez en leyenda de los Wolves

Durante su primera aventura en Inglaterra, Raúl Jiménez se consolidó como uno de los delanteros más importantes en la historia reciente del Wolverhampton. Entre 2018 y 2023 disputó 166 encuentros oficiales y anotó 57 goles, cifras que lo colocaron entre los máximos referentes ofensivos del club.

Su impacto fue inmediato. El mexicano lideró a un equipo que pasó de pelear por la permanencia a competir de tú a tú contra las principales potencias del futbol inglés, ganándose el reconocimiento de la afición y de toda la Premier League.

La lesión que cambió su carrera

Cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional, Raúl Jiménez sufrió una fractura de cráneo en un partido ante el Arsenal en 2020, una lesión que puso en riesgo su carrera y lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.

A pesar de las dificultades, el atacante mostró una enorme fortaleza para regresar a la competencia y recuperar su nivel, situación que fortaleció aún más el vínculo con los seguidores del club inglés.

“Raúl fue la figura central del equipo que compitió sin miedo contra la élite inglesa, y estuvo al frente de las actuaciones más memorables, ahora regresa al club donde se convirtió en una estrella de la Premier League. Su resiliencia tras la grave lesión en la cabeza que sufrió contra el Arsenal en 2020 y la determinación que demostró para recuperar su mejor nivel no hicieron sino reforzar la admiración que los aficionados sentían por él”, agregó el club.

Wolverhampton apuesta por Raúl Jiménez para volver a la Premier League

Con el objetivo de recuperar su lugar en la máxima categoría del futbol inglés, el Wolverhampton ha depositado nuevamente su confianza en Raúl Jiménez, un futbolista que conoce la institución, la exigencia de la liga y que ya demostró ser capaz de marcar diferencias.

El regreso del llamado “Lobo de Tepeji” genera ilusión entre la afición de los Wolves, que espera que el mexicano vuelva a ser protagonista y lidere el proyecto que busca devolver al club a la Premier League lo antes posible.

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