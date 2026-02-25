Tras doblete, Raúl Jiménez entró al Top 5 de goleadores del Fulham en la Premier League

El mexicano Raúl Jiménez continúa escribiendo su nombre con letras doradas en la Premier League. Con su doblete en la victoria contra el Sunderland, el delantero alcanzó el Top 5 de máximos goleadores del Fulham en la Premier League, consolidándose como una de las figuras ofensivas más importantes del club londinense en la era moderna.

El atacante azteca fue determinante en el triunfo, demostrando su jerarquía, capacidad de definición y liderazgo dentro del área, cualidades que lo han convertido en pieza clave del esquema del equipo.

Raúl Alonso Jiménez. 🔥🇲🇽 pic.twitter.com/kSqzguvWjr — Fulham Football Club (@FulhamFC) February 23, 2026

El impacto de Raúl Jiménez en el Fulham

Desde su llegada al Fulham, Raúl Jiménez ha sido sinónimo de goles y experiencia en el fútbol inglés. Su rendimiento en la liga inglesa no solo ha sido constante, sino que ahora lo coloca entre los máximos goleadores históricos del club en la Premier League, un logro reservado para pocos futbolistas.

El doblete ante el Sunderland no solo significó tres puntos vitales, sino también un paso firme en su consolidación como referente del ataque del Fulham.

Con estos dos nuevos tantos, Raúl Jiménez superó a Louis Saha en la clasificación histórica de máximos goleadores del Fulham en la Premier League desde 1992. El mexicano suma 26 goles en 88 partidos, lo que le otorga el mejor promedio de anotación entre los cinco máximos artilleros del club en la era moderna: un gol cada 211 minutos en Craven Cottage.

El siguiente objetivo está muy cerca. Si anota dos dianas más, alcanzará al histórico Aleksandar Mitrovic, quien registró 28 goles en 89 encuentros antes de su salida al fútbol de Arabia Saudita. Por encima del serbio aparecen nombres emblemáticos del club como Steed Malbranque (32 goles), Brian McBride (32) y Clint Dempsey, líder de la lista con 50 anotaciones en 189 partidos.

RAÚL JIMÉNEZ YA ES TOP 5 🔥🇲🇽



26 goles en 88 partidos y sigue contando.

Historia pura en Fulham. ⚽️



¿Va por el Top 3? 👀 pic.twitter.com/iOrp3yf9gb — Indigo FAN (@IndigoFAN_) February 23, 2026

El ingreso al Top 5 de goleadores del Fulham en la Premier League representa un nuevo hito en su carrera y fortalece su estatus como referente tricolor en el extranjero.

El impacto del mexicano no ha pasado desapercibido. El Fulham decidió renovarle por un año el verano pasado, respaldando su gran nivel futbolístico. El club londinense pagó poco más de 6 millones de euros, equivalentes a por él en el verano de 2023 y, desde entonces, el delantero ha disputado 104 partidos y ha marcado 30 goles, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del equipo en la liga inglesa.

Sigue leyendo:

· Raúl Jiménez brilla con dos goles para victoria del Fulham contra Sunderland

· Futbolistas de Chelsea y Burnley denuncian insultos racistas tras partido de Premier League

· Prestianni se defiende diciendo que utilizó insulto homofóbico contra Vinícius Junior

