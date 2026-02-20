Prestianni se defiende diciendo que utilizó insulto homofóbico contra Vinícius Junior

El argentino Gianluca Prestianni ya declaró ante la UEFA en el marco de la investigación abierta por el presunto abuso racista contra Vinícius Júnior durante el partido de playoffs de la Champions League entre el Real Madrid y Benfica. El incidente ocurrió el martes en el Estadio da Luz, en Lisboa, en la segunda mitad del encuentro, poco después de que el brasileño marcara el único gol del compromiso.

El caso generó tensión inmediata en el campo y obligó a una interrupción de aproximadamente 10 minutos antes de que el juego pudiera reanudarse.

Según informó ESPN este viernes, Prestianni, de 20 años, ofreció su versión ante el organismo rector del fútbol europeo. De acuerdo con esa información, el jugador habría explicado que utilizó el insulto “m*ric*n” en español, y no la palabra “mono”, que significa mono en ese idioma. La acusación original de Vinícius apuntaba a un insulto de carácter racista mientras el futbolista del Benfica se cubría la cara con la camiseta.

Aurélien Tchouaméni, mediocampista del Real Madrid, declaró a la televisión española inmediatamente después del encuentro que Prestianni había dado esa explicación cuando fue cuestionado en el terreno de juego.

La postura del Madrid y el marco disciplinario

El Real Madrid envió a la UEFA un dossier con “todas las pruebas disponibles” como parte del proceso disciplinario. El club considera que existen elementos suficientes para esclarecer lo sucedido durante ese momento de alta tensión.

Kylian Mbappé también se pronunció tras el partido y aseguró haber escuchado los insultos dirigidos a su compañero. “Lo oí”, dijo Mbappé. “Hay jugadores del Benfica que también lo oyeron”. El delantero francés ofreció un relato detallado ante los medios sobre lo que percibió en el campo.

Por su parte, el entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, pidió públicamente una sanción contra Prestianni. En rueda de prensa, expresó su deseo de que el caso represente un “punto de inflexión” en la lucha contra los insultos racistas dentro del fútbol europeo.

El reglamento disciplinario de la UEFA, en su artículo 14, establece el mismo marco sancionador tanto para insultos racistas como para expresiones homofóbicas. “Cualquier entidad o persona sujeta a este reglamento que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluido el color de la piel, la raza, la religión, el origen étnico, el género o la orientación sexual, incurrirá en una suspensión de al menos diez partidos o un período de tiempo determinado, o cualquier otra sanción apropiada”, señala el texto.

La investigación continúa y será la UEFA la encargada de determinar si corresponde aplicar una sanción disciplinaria tras evaluar las pruebas y los testimonios presentados.

