José Luis Chilavert, el ícono del fútbol volvió a encender una polémica tras defender a Gianluca Prestianni

José Luis Chilavert una vez más vuelve a estar bajo la lupa por sus declaraciones, en esta ocasión tras respaldar a Gialuca Prestianni, el jugador argentino que fue acusado de racismo por Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.

El legendario exarquero de la selección paraguaya no solo es reconocido por su legado bajo los tres palos, sino también por ser una figura pública que nunca rehúye de la confrontación verbal. Ahora, a raíz del incidente en la Champions League, sus opiniones volvieron a captar atención mediática, esta vez con una defensa frontal del futbolista argentino y cuestionamientos a figuras de élite como el delantero francés del Real Madrid.

Durante su carrera profesional, Chilavert se destacó por su rendimiento en clubes como Vélez Sarsfield, donde ganó múltiples títulos locales e internacionales, y por su presencia en selecciones nacionales, pero más allá de sus logros deportivos, Chilavert nunca abandonó el centro de la escena pública: desde discusiones con directores técnicos hasta declaraciones contundentes en medios, su estilo directo y sin filtros se convirtió en parte de su legado.

Las declaraciones más recientes de Chilavert

Este jueves, ante la polémica provocada por el presunto insulto racista sufrido por Vinícius durante un partido entre Benfica y Real Madrid, Chilavert salió en defensa de Prestianni con argumentos vehementes en una emisora argentina. El exportero paraguayo afirmó: “Yo me solidarizo con Prestianni. Vinícius es el primero que va e insulta a todos. Uno mira la cámara donde le dice a Prestianni y le repite ‘cagón, cagón’. Y otra cosa, ¿quién se solidariza con Vinicius? Mbappé. ¿Mbappé qué puede decir? Él habla de valores y vive con un travesti, no es normal. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer”.

Instantes después, el exportero justificó sus dichos recordando la época en que era futbolista activo: “Cuando jugué en Zaragoza me gritaban ‘indio’, ‘sudaca’, ‘espalda mojada’ y yo seguía jugando… Ves el video de Vinicius corriendo a decirle al árbitro como si fuera ‘profesora, ese chico me dijo que soy un maricón o hdp’; ahí te das cuenta que se rompieron todos los moldes, por culpa de la FIFA que ha utilizado mal todo ese mensaje”.

También aseguró que los brasileños lo discriminaban a él y a su país: “Son los primeros racistas que existen en Sudamérica. Cuando yo estaba en actividad, lo primero que te decían era que Paraguay era una aldea de Brasil, el pueblo pobre de Brasil. Me decían de todo”.

Finalmente, reiteró su postura y declaró que a Prestianni no deberían castigarlo, sino defenderlo: “Yo siempre voy a salir a defender a Prestianni y no tiene que entrar en el juego de ellos. Lo tienen que proteger al chico, ¿por qué lo van a sancionar a Prestianni? Si lo sancionan a Prestianni te da lugar a que la colectividad gay, lesbiana y compañía es el ejemplo a seguir, ¡y no! El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres que antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron micrófonos y más cámaras, el fútbol está amariconado”, concluyó.

Otras declaraciones polémicas de Chilavert

La declaración de Chilavert no es aislada en su historia. A lo largo de los años, el paraguayo ha sido protagonista de varios episodios que ilustran su carácter sin concesiones. Criticó duramente a entrenadores y directivos por cuestiones tácticas, además de enjuiciar entidades y organismos como la Conmebol, el VAR, la Copa América y a la propia FIFA.

“Paraguay no tiene identidad táctica. Él cita a Platón y Sócrates, pero nunca jugaron al fútbol”, dijo el año pasado, refiriéndose al combinado guaraní y a las declaraciones del DT Gustavo Alfaro, por ejemplo.

“La Copa América fue preparada para que la gane Brasil”, aseveró a La Red de Argentina en el 2019, situación por la que además propuso: “Los jugadores deberían unirse y hacerle un boicot a la Conmebol”. De hecho, en el 2022 recibió una sentencia por difamación hacia el presidente de la confederación sudamericana.

“El VAR llegó para legalizar la corrupción que hay en el fútbol de Sudamérica“, apuntó en otra ocasión. “La empresa que maneja el VAR estuvo vinculada en el FIFA Gate”, señaló para Meganoticias, de Chile.

Ahora, con la defensa de Prestianni en el centro del foco, la figura de Chilavert vuelve a demostrar que, incluso años después de su retiro, continúa siendo una voz ruidosa en la conversación futbolística global.

