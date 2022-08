Exarquero paraguayo José Luis Chilavert recibe sentencia por difamar al presidente de la Conmebol

Un tribunal de apelaciones de Paraguay confirmó la sentencia contra el exarquero y precandidato presidencial José Luis Chilavert, condenado en mayo pasado a un año de prisión con suspensión de la ejecución por difamar al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

En una sentencia con fecha 29 de agosto publicada este martes por el diario ABC, la tercera sala del tribunal de apelaciones en lo penal declaró “admisible” el recurso de apelación especial que la defensa del exportero presentó contra el fallo de mayo pasado, dictado por un tribunal unipersonal de sentencia presidido por el juez Manuel Aguirre Rodas.

Además, confirmó la sentencia recurrida, según la decisión rubricada por Cristóbal Sánchez, presidente de la tercera sala, y sus colegas José Waldir Servín y Emiliano Fernández.

En el documento, el tribunal puntualiza que Chilavert “solo fue condenado por el hecho punible de difamación, no así por el hecho punible de calumnia”. En ese sentido, aclara que “analizar en esta instancia la veracidad o no de las afirmaciones, además de no ser competentes para ello, resulta totalmente irrelevante en esta instancia”.

El pasado 25 mayo, Aguirre condenó al excapitán de la selección guaraní por difamación, como un “hecho punible comprobado”.

Lo absolvió de los delitos de calumnia e injuria incluidos en la demanda penal interpuesta por el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Sobre la decisión del tribunal de apelación, el abogado del exarquero, Pedro Wilson Marinoni, dijo a la radio La Unión que aún no ha sido notificado.

En todo caso, consideró que la sentencia no afecta “en nada” la aspiración de Chilavert de competir por la presidencia paraguaya, y ratificó que recurrirán a instancias internacionales.

Chilavert, de 57 años, formalizó el pasado 16 de junio su precandidatura independiente a la Presidencia de Paraguay, con el respaldo del Partido de la Juventud.

