Después del fracaso en Monterrey, Martín Demichelis suena para volver a dirigir en Argentina

Estudiantes de La Plata atraviesa días de movimientos intensos tras la decisión de Eduardo Domínguez de dejar el cargo como director técnico, pese a haber renovado recientemente su contrato hasta 2027. La salida del entrenador, que activó unilateralmente la cláusula de rescisión para asumir en Atlético Mineiro, obligó a la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón a acelerar la búsqueda de un reemplazante.

Domínguez cerró su ciclo este viernes 20 de febrero frente a Sarmiento, por la sexta fecha del Torneo Apertura. Durante casi 36 meses, su gestión se caracterizó por la regularidad y la presencia constante en competencias locales e internacionales.

Estudiantes disputó dos Ligas Profesionales, tres Copas de la Liga, una Copa Sudamericana, dos Copas Libertadores, tres Copas Argentina, un Torneo Apertura, una Supercopa Argentina y dos Trofeos de Campeones bajo su conducción.

Demichelis toma fuerza; Palermo, la otra opción

La salida de Domínguez abrió un escenario que rápidamente instaló un nombre como principal candidato: Martín Demichelis. El ex entrenador de River Plate, de 45 años, se encuentra libre tras su paso por Rayados de Monterrey y ya había estado cerca de asumir en el club platense a fines de 2025.

“Tiene negociaciones para convertirse en entrenador de Estudiantes. Había estado muy cerca de dirigir al Pincha a fines de 2025″, informó en X el periodista Germán García Grova.

Demichelis, quien inició su carrera en el segundo equipo del Bayern Múnich y luego reemplazó a Marcelo Gallardo en River, conquistó un torneo de Primera División, un Trofeo de Campeones y una Supercopa Argentina en el club de Núñez. Además, mantiene una relación cercana con Verón por su etapa compartida en la selección argentina. Actualmente reside en el país, donde viven sus hijos junto a Evangelina Anderson, a la espera de una nueva oportunidad laboral.

La alternativa que evalúa la Comisión Directiva es Martín Palermo, surgido de la cantera del club e ídolo de la institución. A sus 52 años, viene de dirigir al Fortaleza de Brasil, equipo con el que realizó una buena campaña, aunque no pudo evitar el descenso en el Brasileirao.

Mientras tanto, Domínguez asumirá en Atlético Mineiro, que atraviesa una etapa de transición tras una temporada con 10 victorias, 16 empates y ocho derrotas, incluida la final perdida ante Lanús en la Copa Sudamericana. Lucas Gonçalves será el técnico interino para la semifinal del Campeonato Mineiro hasta que se concrete la llegada del argentino.

