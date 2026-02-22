Raúl Jiménez brilla con dos goles para victoria del Fulham contra Sunderland

El Fulham volvió a ganar en la Premier League y lo hizo impulsado por la contundencia de Raúl Jiménez. El delantero mexicano marcó dos goles en la victoria como visitante frente al Sunderland, resultado que corta una racha de tres derrotas consecutivas para el equipo londinense y lo mantiene en la pelea por la zona media de la tabla.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

El encuentro se resolvió principalmente en el segundo tiempo. Tras una primera mitad cerrada, el marcador se abrió en el minuto 54, cuando Jiménez aprovechó un saque de esquina ejecutado por Alex Iwobi al punto de penalti. El atacante se desmarcó con inteligencia, le ganó la posición a su defensor y definió para el 0-1.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 WHAT A HEADER FROM RAUL JIMENEZ AGAINST SUNDERLAND IN PREMIER LEAGUE! 🔥pic.twitter.com/eNO8tTL6Ze — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) February 22, 2026

Ese tanto cambió la dinámica del partido. Seis minutos más tarde, el árbitro Craig Pawson revisó en el VAR una infracción de Brian Brobbey sobre Calvin Bassey dentro del área. Tras observar la jugada en el monitor, el colegiado señaló penalti. Jiménez tomó el balón con determinación y ejecutó desde los once pasos, engañando al guardameta Robin Roefs para ampliar la ventaja.

Con ese cobro, el mexicano mantiene un registro perfecto en la Premier League: 13 penales convertidos en 13 intentos.

Raul Jimenez's penalty record:



1️⃣3️⃣ taken

1️⃣3️⃣ scored



The best 100% record in Premier League history 👏 pic.twitter.com/oHkg0D8tcJ — Premier League (@premierleague) February 22, 2026

Reacción local y cierre definitivo

El Sunderland no bajó los brazos y logró meterse de nuevo en el encuentro a falta de quince minutos para el final. Pawson volvió a señalar penalti, esta vez por un agarrón de Ryan Sessegnon sobre Dan Ballard. La anotación local encendió el tramo final del compromiso y generó tensión en los minutos siguientes.

El equipo anfitrión adelantó líneas en busca del empate, pero la defensa del Fulham respondió con orden para contener los ataques. Cuando el partido entraba en su recta final y el Sunderland presionaba con mayor insistencia, Iwobi apareció para sentenciar el duelo a cinco minutos del tiempo reglamentario.

El triunfo permite al Fulham escalar hasta la décima posición con 37 puntos. El Sunderland, por su parte, se queda con 36 unidades y cae al duodécimo lugar.

Más allá de los números en la tabla, la actuación de Jiménez representa un impulso anímico para su equipo. Con ocho goles en el campeonato doméstico, el mexicano se consolida como una pieza clave en el esquema ofensivo y como uno de los referentes del plantel en momentos decisivos.

Sigue leyendo:

· José Luis Chilavert, ícono del fútbol, volvió a encender una polémica tras defender a Gianluca Prestianni

· Futbolistas de Chelsea y Burnley denuncian insultos racistas tras partido de Premier League

· Prestianni se defiende diciendo que utilizó insulto homofóbico contra Vinícius Junior