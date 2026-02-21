Futbolistas de Chelsea y Burnley denuncian insultos racistas tras partido de Premier League

El empate 1-1 entre Chelsea y Burnley por la Premier League quedó marcado por denuncias de racismo en redes sociales contra dos de los protagonistas del encuentro. El defensor francés Wesley Fofana y el mediocampista tunecino Hannibal Mejbri hicieron públicas una serie de mensajes ofensivos recibidos tras el compromiso disputado este sábado, en el que el central del Chelsea fue expulsado en la recta final.

Fofana vio la segunda tarjeta amarilla en el minuto 72 por una entrada sobre Hannibal, dejando a su equipo con un hombre menos en un momento determinante del partido.

Después del encuentro, el zaguero francés acudió a sus redes para denunciar los ataques. “Es 2026 y nada cambia. A esta gente nunca le castigan. Hacen grandes campañas contra el racismo, pero nadie hace nada”, expresó en un comunicado. Junto a sus palabras, compartió capturas de algunos mensajes recibidos, entre ellos emoticonos de monos y excrementos, además de uno que decía: “estúpido mono, deberían meterte en un zoológico. Eres un idiota”.

Otro usuario escribió: “Nos has hecho empatar contra el Burnley, hijo de p*ta. Que te jodan con tu roja, trozo de mi*rda”, acompañado también de ‘emojis’ de monos.

Burnley reacciona y denuncia ante la policía

Hannibal Mejbri, quien fue el jugador que recibió la falta que derivó en la expulsión de Fofana, también denunció haber sido víctima de insultos racistas tras el partido. El futbolista del Burnley publicó algunos de los mensajes ofensivos y añadió una reflexión: “Estamos en 2026 y aún hay gente así”.

El Burnley, conocido como el conjunto ‘Claret’, reaccionó con contundencia. En un comunicado oficial, el club aseguró estar “asqueado” por los mensajes dirigidos a su jugador y confirmó que el caso fue reportado tanto a la policía como a las autoridades correspondientes.

“No hay lugar en nuestra sociedad para esto y lo condenamos sin reservas. Tenemos tolerancia cero contra cualquier tipo de discriminación. El club ha denunciado la publicación a la matriz de Instagram, Meta, y espera una fuerte respuesta por su parte, junto a la Premier League y la policía, y trabajaremos con ellos para asegurarnos de que el responsable es identificado e investigado. Hannibal tiene todo el apoyo por parte del club y de los aficionados”, señaló la institución.

El incidente vuelve a poner el foco sobre el racismo en el fútbol y en las plataformas digitales, un problema que persiste pese a las campañas institucionales en contra de la discriminación. Tanto Fofana como Hannibal decidieron exponer públicamente los mensajes recibidos, evidenciando que el debate continúa abierto dentro y fuera de las canchas.

