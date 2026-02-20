PSG pone fin a la disputa legal por pago de más de $70 millones a Mbappé

El Paris Saint-Germain decidió no apelar la sentencia emitida por el Tribunal de lo Laboral de París que lo condenó a pagar el equivalente a $72 millones de dólares a Kylian Mbappé, actual jugador del Real Madrid. Con esta determinación, el club francés busca cerrar definitivamente un conflicto que se extendió durante varios meses tras la salida del delantero en 2024.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

La institución tenía un mes para recurrir el fallo desde la notificación oficial, que se produjo alrededor del 20 de enero, aunque la audiencia en la que se resolvió el litigio tuvo lugar el 16 de diciembre del año pasado. Finalmente, optó por no prolongar el proceso judicial.

“En aras de la responsabilidad y con el fin de poner fin definitivamente a un procedimiento que se ha prolongado demasiado, el club ha decidido no prolongar este litigio. El Paris Saint-Germain mira ahora decididamente hacia el futuro, centrado en su proyecto deportivo y en el éxito colectivo”, señaló el equipo en un comunicado citado por el diario Le Parisien.

🚨🚨| BREAKING: PSG will not appeal the labor court ruling and will pay €61M to Kylian Mbappé.



[@lequipe] pic.twitter.com/N96W6XEeHB — CentreGoals. (@centregoals) February 20, 2026

El origen del conflicto y la respuesta del club

La disputa comenzó tras la marcha de Mbappé a España, luego de una salida marcada por tensiones con su antiguo club. El delantero acudió a la justicia francesa para reclamar salarios, primas y vacaciones que, según su postura, no le fueron abonadas al término de su contrato, justo antes de incorporarse al Real Madrid.

De acuerdo con la decisión judicial, el PSG afrontó de manera inmediata el pago de 55 millones de euros correspondientes a salarios y primas pendientes de sus últimos años en el equipo dirigido por Luis Enrique. Sin embargo, quedaban por saldar otros 5,9 millones vinculados a vacaciones, una cifra que el jugador también incluyó en su denuncia.

El club, por su parte, rechazó las acusaciones sobre esos montos adicionales. Renaud Semerdjian, abogado del PSG, respondió públicamente a los señalamientos.

“Contrariamente a las afirmaciones totalmente falsas del jugador y su entorno, el Paris Saint-Germain ha cumplido con todas las obligaciones que le incumben en virtud de esta decisión, ya sea la publicación de la sentencia, que nunca ha impugnado, o el pago de las cantidades adeudadas”, declaró el letrado en el comunicado difundido.

Con la decisión de no apelar, el PSG cierra un capítulo incómodo en su historia reciente. El club apunta ahora a enfocarse exclusivamente en su planificación deportiva, mientras Mbappé continúa su etapa en el fútbol español tras concretar su esperada llegada al Real Madrid.

Sigue leyendo:

· Prestianni se defiende diciendo que utilizó insulto homofóbico contra Vinícius Junior

· José Luis Chilavert, ícono del fútbol, volvió a encender una polémica tras defender a Gianluca Prestianni

· Vincent Kompany criticó la reacción de José Mourinho tras el presunto caso de racismo sobre Vinicius Jr