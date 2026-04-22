La misión Artemis II desata sentimientos encontrados entre latinos: ¿y los problemas en Estados Unidos?

Aunque los votantes multiculturales, incluidos los latinos, reconocen la hazaña de enviar a Artemis II a la Luna, también cuestionan el alto costo que eso implica, mientras se desatienden problemas esenciales en Estados Unidos, como el alto costo de energía y acceso a la salud.

“Me alegra que haya mujeres de color y mujeres en el espacio, ¡pero tenemos grandes problemas aquí en la Tierra que debemos solucionar!”, expresó una mujer hispana. “[Hay] desempleo, aumento del precio de la gasolina, el alquiler y la comida, pérdida de empleos, personas sin hogar, ¡y crisis de salud mental y drogadicción!”.

Esto forma parte del reporte reciente del Culture Collective Pulse del Intelligence Center de My Code para este diario, donde se preguntan sobre diversos temas y problemáticas a los votantes multiculturales, incluidos afroamericanos, población AANHPI, comunidad LGBTQI+ y latinos.

El reporte indica, en términos generales, que para el público multicultural, la misión Artemis II fue un logro “conmovedor”, pero también “amargo”.

“Por un lado, hay un profundo orgullo al ver a Victor Glover y Christina Koch atravesar la atmósfera”, se agrega.

Esto porque para las comunidades históricamente marginadas del “gran salto” ver sus rostros en la cabina, ya que representa un ejemplo de “pertenencia”.

Sin embargo, para uno de cada tres adultos multiculturales, la misión genera un escepticismo “crudo y visceral”, indica el reporte, ya que para ellos, gastar miles de millones en órbitas lunares mientras suben los precios de la gasolina, aumenta la indigencia y los barrios sufren.

“¿Eso hará que bajen los precios de la gasolina? ¿Eso brindará atención médica a quienes la necesitan? Me importa un bledo el programa Artemis”, dijo una mujer afrodescendiente del grupo entre 35 a 44 años.

El reporte indica que las respuestas muestran “una traición a las prioridades” en la población.

“[Las personas consultadas] animan a los humanos a bordo [de Artemis II], pero están perdiendo la fe en el proyecto, exigiendo que solucionemos el ‘incendio’ en la Tierra antes de buscar agua en la Luna”, se acota.

¿Más vale tarde que nunca?

Algunas de las respuestas destacan el logro de poblaciones de color de llegar a misiones como la de Artemis II, aunque pasó demasiado tiempo para ello.

“¡Hola, la primera mujer! ¡Y [un hombre] de color! Estamos llegando a alguna parte, tarde, pero a alguna parte”, dijo una hispana del grupo de edad entre 18-24 años.

El reporte del Culture Collective Pulse no ofrece porcentajes, debido a que las personas consultadas pueden responder en forma abierta. Un reporte previo mostró también la preocupación sobre la economía en EE.UU.

La inflación como preocupación constante

Según reportes de la NASA, el costo integral de la misión de Artemis II fue de más de $4,100 millones de dólares y la gente se pregunta si es necesario tal costo, sobre todo ante la inflación y el alza de precios en EE.UU.

“Simplemente creo que es una cantidad enorme de dinero para gastar, ¿y para qué?”, dijo un hombre latino del grupo de 35 a 44 años.

A eso, las personas consultadas le suman el costo de la vivienda y la crisis de drogas en el país, incluso la guerra con Irán.

“Es genial, pero lamentablemente hay una guerra, el precio de la gasolina sigue siendo muy alto y muchas personas siguen desempleadas“, expresó un afrodescendiente del grupo de 35 a 44 años. “Esos fondos para ir a la Luna podrían haberse utilizado para ayudar directamente a las personas y las comunidades de otras maneras”.

Una latina del mismo grupo de edad expresó que hay demasiados problemas en el país no se abordan y recortes en áreas que considera cruciales. La misma opinión expuso una latina del grupo de 25 a 34 años.

“Creo que están pasando muchas cosas ahora mismo con la política, la guerra, el aumento de los precios de la gasolina y la comida, y los salarios que no aumentan”, expresó. “Es difícil disfrutar de cualquier momento de ocio”.