Latinos están preocupados por el costo de vida en Estados Unidos en 2026

Los hispanos o latinos en Estados Unidos expresan preocupación por el alto costo de vida en 2026, incluyendo arquiler, precio de alimentos, gasolina y el seguro médico, revela el reporte del Culture Collective Pulse del Intelligence Center de My Code para este diario.

“Para los hispanos, la esperanza se centra mucho más en el costo inmediato y literal de estar vivos“, dice el reporte. “Estas voces se centran en la carga diaria de un alquiler y una gasolina más baratos y en poder pagar grandes facturas de golpe para que una madre y un padre puedan finalmente disfrutar de la vida sin el estrés constante de simplemente sobrevivir”.

El Culture Collective Pulse se realiza mensualmente a un grupo de adultos multiculturales, incluidos los latinos, afroamericanos, asiático-americanos (AANHPI) y la población LGBTQ+, a quienes se les preguntan diversos aspectos de la vida pública del país, a fin de conocer sus gustos y preocupaciones.

Los latinos expresaron nostalgia por décadas pasadas en EE.UU., enfocados en un ambiente político menos hostil, en medio del gobierno del presidente Donald Trump.

“Están agotados por la emotividad de la política actual y desean regresar a una época en la que todo era social y amigable, lo que les permite sentirse lo suficientemente satisfechos como para concentrarse en vivir el momento”, dice el informe.

El reporte no ofrece porcentajes, debido a que las personas consultadas pueden responder en forma abierta. En esta ocasión se les preguntó sobre “supervivencia económica vs. riqueza sistémica”, además de “progreso futuro vs. tranquilidad nostálgica”.

Supervivencia económica

Los adultos multiculturales quieren que haya cambios estructurales que aseguren su patrimonio en el futuro y protejan su jubilación.

“Las familias hispanas se centran en el alivio diario de los costos exorbitantes del alquiler y la gasolina, simplemente buscando un respiro financiero para dejar de preocuparse por las facturas y comenzar a disfrutar de la vida juntos”, indica el reporte.

Los adultos multiculturales en general enfocan su posición en una transformación estructural.

“Quieren ver un mundo donde la riqueza sea una realidad y no solo una promesa en discursos, mediante soluciones a largo plazo como la protección del Seguro Social/Medicaid y la reforma de los intereses de los préstamos estudiantiles”, acota el reporte.

El futuro contra la nostalgia de la tranquilidad

Para 2026, los adultos multiculturales buscan una oleada de energía renovada y oportunidades para impulsar a EE.UU. hacia una era más inclusiva.

“Para los adultos hispanos, la sensación ideal de 2026 es una paz serena y nostálgica: un mundo donde la política pase a un segundo plano y puedan volver a interactuar de forma sencilla y sana con sus vecinos”, indica el reporte.

En tanto, los adultos multiculturales en general si bien buscan un respiro de alivio, “también buscan progreso y cambio, y un nuevo año que les abra nuevas oportunidades profesionales y educativas”.

