Exsubsecretario advierte más afectaciones económicas por aranceles de Trump: “La gente va a pasar hambre”

El presidente Donald Trump impuso un impuesto generalizado del 10% a los productos importados de más de 100 países, aunque en algunos casos las tarifas son de más del 50%.

La justificación fue por motivos de seguridad nacional y bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una decisión desafiada en tribunales.

Algunos de los principales socios de EE.UU. han sido impactados, incluidos China, Canadá, México y la Unión Europea, con quienes la Administración Trump ha trabajado acuerdos específicos, pero que pueden ser modificados en un corto periodo.

En el caso de México y Canadá, los dos principales socios de EE.UU., en 2026 será la revisión de tratado comercial o USMCA.

José Fernández, exsubsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado durante el gobierno de Joe Bien, explica las implicaciones de los aranceles en el costo de vida los estaodunidenses.

Hay una situación particular que está enfrentando los Estados Unidos en este momento con el gobierno del presidente Donald Trump, debido justamente esta política de aranceles que se ha implementado que no habíamos visto de ese a ese nivel por parte de los Estados Unidos y esta política, pues generalizada y que ha entrado en negociaciones con algunos países. En primera instancia, ¿cómo impacta realmente la imposición de aranceles a otros países a la economía estadounidense y particularmente, a los consumidores finales?

“Es muy simple, aunque como muchas cosas Trump lo debate, pero el 99.9 de los economistas te dicen que unos aranceles es un impuesto. O sea, un producto que viene a este país importado, cuando llegue a la frontera le ponen un arancel y ese arancel lo paga el consumidor […] y eso te lo va a decir la gran mayoría de lo que es economistas.

“¿Qué es lo que dice Donald Trump? No, que lo que va a pasar es que los precios, los importadores no van a pasar ese precio al consumidor, sino que simplemente se se lo van a cobrar ellos mismos, lo van a pagar ellos mismos, cosa que no ha pasado. […] El tema de los aranceles hay que darle un poco de tiempo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Trump anuncia aranceles, entonces da una fecha de cuándo van a comenzar esos aranceles. ¿Qué es lo que pasa? Antes de que comiencen esos aranceles, muchos empiezan a importar, importar para ahorrarse tener que pagar el arancel. Entonces estamos viendo que los primeros par de meses, después de cuando Trump anunció los aranceles, hemos visto poco efecto de los aranceles. Ahora los economistas te dicen que, bueno, ya pasó ese periodo de gracia y ahora se van a empezar a sentirse. Entonces, para resumir, aranceles es un impuesto, lo paga el consumidor.

“Esto es algo que no se ha hecho de la manera que hizo Trump desde hace casi 100 años, desde el 1929, antes de la Gran Depresión, que nuestros abuelos hablan de esa gran depresión. Bueno, eso en Estados Unidos se agudizó con aranceles, el tipo de arancel que hoy en día está poniendo Trump.”

Siguiendo un poco la lógica que nos ha explicado, que parece muy interesante sobre las importaciones, no en todos los productos se ha visto un incremento de precios, digamos tan intenso, aquellos productos que se importan. Sin embargo, hay varios que sí. Por ejemplo, estamos viendo los reportes en el incremento del café, hubo de algunos alimentos, como verduras, algunas frutas e incluso el presidente Trump firmó una nueva orden para justamente perdonar aranceles a esos productos, porque sí se dio ese incremento prácticamente inmediato una vez que se anunciaron. ¿Cómo funciona esto? Es decir, las empresas de algún modo empezaron a imponer el impuesto y aumentaron los precios. ¿Podría estar sucediendo eso también, que las empresas estén ya imponiendo un costo adicional, aunque sus importaciones todavía no hayan sido conforme al arancel impuesto por el presidente Trump?

“Sí las compañías se están aprovechando de esto o sea Trump le ha dado la oportunidad de aprovecharse y es algo que se lo agradecen. ¿Qué es lo que ha pasado? Como tú bien dices, Jesús, sobre el precio del café, o sea la gran mayoría del café que nosotros consumimos en este país lo importamos de Brasil. ¿Qué pasó? Un día Trump se enfadó con con el presidente de Brasil con Lula [da Silva] y entonces le puso un arancel del 50% al café. Ahora ponte a pensar por qué tú pones un arancel, pones un arancel porque en gran parte quieres que tu propia industria se beneficie para para fabricar el café aquí. ¿Qué es lo que pasa? No tenemos café, Estados Unidos no produce café. Entonces una cosa es decir, vamos a ponerle un arancel a un semiconductor de China, porque eso sí lo podemos hacer en este país, pero lo que no vamos a poder hacer es el café. ¿Qué es lo que ha pasado? Se aumentó el café. Los brasileros le han empezado a vender a China y le ha ido muy bien. Pero nosotros hemos tenido que pagar más por el café aquí y eso es algo que no solamente lo ves con el café, lo ves con muchos otros productos. Y es por eso que la economía y los precios son la preocupación número uno del pueblo norteamericano hoy en día. Y si tú y tú ves las encuestas, la gran mayoría de los estadounidenses, casi más del 60% culpa a Trump por esos precios y entre los hispanos el porcentaje es mucho más alto, porque el hispano gasta más en alimento y tiene menos dinero típicamente y por lo tanto lo siente mucho más en el bolsillo que otras personas.”

Estaba revisando hoy justamente esta mañana la estadística del Departamento del Trabajo, las estadísticas oficiales del gobierno estadounidense sobre cómo están los precios en diversos productos [y] revela justamente este incremento, pero que estamos viendo desde inicios de 2025, incluso antes de que se implementaran los aranceles. ¿Cómo explicar ese fenómeno de incremento? Es decir, ya había una, digamos, una predisposición en el mercado y por parte incluso de quienes distribuyen esos productos, ¿qué pasó ahí?

“La inflación en Estados Unidos, que ya había bajado desde el primer año del presidente Biden, había bajado todos los meses en diciembre del año pasado, que el último mes que en el cual el presidente Biden fue presidente por todo ese mes. En diciembre la inflación fue 2.8%. ¿Qué es lo que en esto? En este año ha aumentado y en varios meses ha sido más del 3% a la misma vez, que eso es algo que deberíamos hablar en su día, que el desempleo ha aumentado […], la inflación ha subido y eso lo vemos porque [las empresas] se anticipan a los aranceles. Las cadenas de suministro están cambiando y es algo muy importante. Trump pone los aranceles cuando se le se le ocurre o sea antes de poder antes de tener una disputa con la presidenta [Claudia] Sheinbaum, de México, anunció que iba a haber un arancel creo que del 20 por ciento, después lo subió al 40, después dice en una llamada, habla con la presidenta Sheinbaum, y después de la llamada dice, bueno, ella me convenció y voy a bajarlo al 20.

“Entonces, parte de lo que estamos viendo es que las compañías se están protegiendo de esta incertidumbre. Si tú ves que te están, que te están perjudicando, te vas a proteger y te y te vas a proteger aumentando los precios por en el peor de los casos. Y es lo que estamos viendo. […] Es una combinación de aranceles, de precios de energía, que han subido mucho, de la comida y también la menor mano de obra que estamos viendo por la política migratoria de Donald Trump. Entonces, es una combinación de cosas, ninguna de las cuales tenía que pasar.”

José Fernández, exsubsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado. Crédito: Jose Luis Magana | AP

Bueno, como bien menciona las encuestas, incluso nosotros publicamos una reciente encuesta y lo primero que sale es el costo de vida, la gente está preocupada. ¿Podría verse un cambio positivo pronto o esta misma política de incertidumbre? Por lo que estoy viendo, el presidente Trump maneja esta política económica como una especie de estira y afloja para otros fines de política exterior de los Estados Unidos, que tienen que ver con temas de inmigración, de seguridad, etcétera, y manteniendo esta afectación hacia los estadounidenses.

“Sí, lo dices muy bien. Los aranceles se han convertido en un arma política de Trump. ¿Qué quiere decir esto? Típicamente con otros presidentes republicanos o demócratas, tú ponías aranceles. Nunca fueron el 140%, pero sí ponías aranceles. Si tú querías ayudar a tu propia industria, o sea, le ponías, como dije antes, querías establecer una industria de semiconductores. Bueno, le ponías aranceles a otros para darle ese espacio a tus fabricantes. Este presidente no lo hace así. Con el presidente de Colombia amenazó con poner aranceles, lo hizo con los mexicanos, lo está haciendo con Brasil, lo está haciendo con los europeos y no para mejorar su industria, sino porque los quiere castigar, ¿no? Y entonces te digo esto porque yo creo que eso va a continuar, es parte de la política del presidente y desgraciadamente, Jesús, yo diría que esto es muy posiblemente que va a empeorar. ¿Y por qué va a empeorar? Porque, como dije antes, los aranceles ahora es cuando se están empezando a sentir. Y segundo, que no hemos hablado del costo de la salud, el Obamacare, el seguro médico. Hoy en día se prevé que va a aumentar de una manera espectacular. Estoy hablando de un 20, 30, 40% la prima mensual que tienen que pagar. ¿Por qué? Porque los republicanos se se niegan a mantener las subvenciones o subsidios que teníamos antes. Sí, desgraciadamente, no solamente la gente va a pasar hambre. Con los aranceles, sino que también la salud va a empeorar, porque no van a poder pagar el seguro médico y van a tener, van a van a tener que sufrir las consecuencias.”

¿Cuál sería como el tema más preocupante de estos sectores donde podríamos ver un incremento de precios que difícilmente puedan bajar? Pues yo no diría en los próximos meses, pero al menos en el próximo año.

“A mí me preocupa el tema de la salud. Porque mira que nos costó este pueblo darle darle una provisión básica al pueblo americano. O sea, el hecho de que en este país, uno de los países, si no es que el país más rico del mundo, la gente no puede ir al médico porque tiene que comer y tiene que darle a sus hijos, es algo que no debería pasar. Es cuando ves que una prima básica te va a aumentar de $7,000 dólares al mes a 10,000 dólares […], no lo puedes pagar y vamos a ver a la gente en el salón de emergencia y vamos a ver a la gente que cuando vayan al médico va a tener una deuda muy grande. Eso a mí me preocupa.

“Los aranceles ya estamos viendo y a menos que cambie esta política, vamos a seguir viendo que la inflación va a aumentar y no lo digo yo solamente, sino la en los próximos días vamos a ver al a la Reserva Federal, al Banco Central Americano, a posiblemente bajar la tasa de interés. ¿Por qué?, porque quiere mejorar la economía y quiere a la misma vez disminuir la inflación, porque ellos ven, ellos ven el peligro.”

Nota: Esta entrevista ha sido editada para mayor brevedad y claridad.