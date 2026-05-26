Ejército de México detiene a sobrino de “El Chapo” en Sonora

Un operativo militar derivado de trabajos de inteligencia culminó con el arresto de Isai Martínez Zepeda, quien es identificado por las autoridades mexicanas como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Así lo dio a conocer este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien señaló que la captura se realizó en la ciudad de Nogales, Sonora.

A través de redes sociales, el funcionario detalló que en el operativo participó personal de la Secretaría de la Defensa, así como de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional.

Derivado de trabajos de inteligencia militar central de @Defensamx1 y en coordinación con @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, @GN_MEXICO_ e instituciones del @GabSeguridadMX, se realizaron dos acciones relevantes contra estructuras criminales.



En… pic.twitter.com/HjW5gZCPM0 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 26, 2026

Asimismo, García Harfuch indicó que el detenido cuenta con una orden de extradición, por lo que podría ser enviado a territorio estadounidense, donde “El Chapo” cumple una condena de cadena perpetua.

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