Exdiputada ligada al Chapo revela nuevos detalles de su relación con el narcotraficante

Lucero Sánchez López, conocida públicamente como la “Chapodiputada”, reapareció en una entrevista con la periodista Adela Micha para compartir nuevos detalles sobre la relación sentimental que mantuvo con Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

La exdiputada sinaloense recordó cómo conoció al narcotraficante, los episodios de violencia que vivió a su lado y algunos momentos relacionados con las fugas que protagonizó el capo.

Sánchez relató que conoció a Guzmán cuando trabajaba como estilista en una comunidad de la región conocida como el Triángulo Dorado, entre Durango, Sinaloa y Chihuahua.

Según contó, llegó al lugar sin saber quién era el hombre que terminaría marcando su vida y aseguró que, de poder regresar el tiempo, nunca habría realizado ese viaje.

Durante la conversación, la exlegisladora describió una relación marcada por el miedo y el control. Uno de los episodios más delicados ocurrió cuando descubrió cámaras y micrófonos ocultos en una camioneta que Guzmán le había regalado.

La situación derivó en una confrontación que terminó con un disparo accidental que hirió al capo cerca de una oreja y, posteriormente, con una agresión física en su contra, de la que aseguró haber escapado para buscar ayuda.

La exdiputada también recordó haber acompañado a Guzmán durante una de sus fugas en Culiacán. De acuerdo con su testimonio, ambos recorrieron un túnel subterráneo conectado al sistema de drenaje de la ciudad para evadir un operativo de las autoridades. Sánchez afirmó que el narcotraficante resultó lesionado durante el trayecto y que ella lo ayudó a recuperarse tras el escape.

Asimismo, reveló que después de la fuga del penal del Altiplano en 2015, Guzmán volvió a contactarla para solicitarle ropa. Según su versión, una de las prendas que utilizó el capo y que apareció en fotografías difundidas tras su evasión fue enviada por ella.

Otro de los temas abordados fueron las recientes cartas atribuidas a Guzmán desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde cumple cadena perpetua.

Lucero Sánchez manifestó dudas sobre la autenticidad de esos documentos y sostuvo que la letra utilizada no coincide con la escritura que ella conoció durante los años que mantuvo una relación con el narcotraficante.

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– La “Chapodiputada” Lucero Sánchez escribió un libro sobre su historia con el narcotraficante.

– La “Chapodiputada” rechaza haber entregado mensajes de celular contra “El Chapo”.