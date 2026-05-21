Omar, hijo de JC Chávez, es detenido en Sinaloa y trasladado al penal de Aguaruto

Omar Chávez, uno de los herederos del legendario excampeón mundial Julio César Chávez, se encuentra en serios problemas legales al ser detenido este miércoles por la mañana y recluido en el penal de Aguaruto, Sinaloa, supuestamente por ignorar varios citatorios judiciales por violencia familiar.

Este miércoles las cosas caminaron de forma diferente en Sinaloa y desde hace mucho tiempo no distraería a la opinión pública con la detención de uno de los integrantes de la dinastía Chávez y en donde deberá enfrentar los documentos y pruebas donde se acredite que el delito que se le impugna requiere de quedarse recluido hasta una nueva audiencia.

#ÚltimaHora | Fue confirmada la detención de Omar Chávez, hijo del exboxeador Julio César Chavez, de acuerdo con el Registro Federal de Detenciones. #LasNoticiasDeFORO con @saidochoa | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/SHwF46J10B — N+ FORO (@nmasforo) May 21, 2026

Omar Chávez fue asegurado por las autoridades mexicanas al asistir a la audiencia inicial en los juzgados ubicados en Aguaruto y de acuerdo a versiones extraoficiales, había sido acusado de agredir a su pareja, pero estos señalamientos se habían registrado semanas atrás y no acudía a los llamados a los juzgados.

De acuerdo al portal Línea Directa, Omar Chávez, no pudo sustraerse de la acción de la justicia, pues el boxeador había acudido a la audiencia inicial la mañana de este miércoles por el delito de violencia familiar, pero en el proceso se le dictó prisión preventiva, ya que no era la primera vez que se le había citado.

Según fuentes oficiales, expresaron que el hijo de Julio César Chávez evadió en varias ocasiones los llamados a los juzgados para atender su situación jurídica, por lo que en esta ocasión se le dictó prisión preventiva.

Fue cuando la propia policía procesal entregó a elementos de la Policía Estatal Preventiva al hijo del gran campeón mexicano de boxeo oriundo de la ciudad de Obregón, Sonora.

Además, se destacó que al concluir la audiencia inicial donde fue asegurado el boxeador sinaloense, el también hermano de Julio César Chávez Jr. se dio la fecha para la siguiente audiencia, que será para el lunes 25 de mayo de 2026, por lo que pasará estos días recluido en el Centro Penitenciario de Aguaruto a la espera de su proceso.

📌 Detienen en #Culiacan a Omar Chávez, hijo del ex boxeador #JulioCesarChávez, quien ya fue trasladado al penal de Aguaruto, aunque hasta ahora no se han dado detalles de los delitos que le imputan.#AlexEnMILENIO pic.twitter.com/HAqVr8fUCd — Alejandro Domínguez (@AlexDominguezB) May 21, 2026

En la siguiente audiencia, Omar Chávez tendrá la opción de acogerse al beneficio de solventar el pago por daños ocasionados a su pareja sentimental, por lo que podrá obtener su libertad o enfrentar con sus abogados la acusación por el delito de violencia familiar y evitar la vinculación a proceso.

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